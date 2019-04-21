بالفيديو.. سميرة سعيد تتجاوز 23 ألف مشاهدة على اليوتيوب من خلال “مدلع”

استطاعت النجمة سميرة سعيد أن تحقق أكثر من 23 ألف مشاهدة من خلال فيديو كليب “مدلع”، والذي طرحته منذ ساعات قليلة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

ومن الجدير بالذكر أن سميرة سعيد تستعد حاليًا لإجراء جولة غنائية ضخمة، تبدأ يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 من أبريل الجاري، في الدار البيضاء باستوديو الفنون الحية.

يذكر أن سميرة سعيد طرحت خلال مشوارها الفني عدد من الأغاني والألبومات الغنائية الناجحة، منها “الدنيا كده”، “بقى جه اسمه كلام”، “بطاقة حب”، “خلاص حبينا”، “كتر الكلام”، “أمرك عجيب”، “أيام حياتي”، “قويني بيك”، وغيرها.