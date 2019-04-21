شاهد.. مي عز الدين تدلي بصوتها في التعديلات الدستورية

حرصت الفنانة مي عز الدين على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، حيث ظهرت فيها وعلى أصابعها الحبر الفوسفوري.

والجدير بالذكر أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية انطلقت منذ صباح أمس السبت الموافق 20 من أبريل الجاري 2019، وذلك على مستوى جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

يذكر أن مي عز الدين تستعد حاليًا لاستكمال تصوير مشاهدها في مسلسل “البرنسيسة بيسة”، والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2019، ويشارك في بطولته محمد أنور، ليلى عز العرب، حسام داغر، بوسي، وغيرهم، ومن إخراج أكرم فريد.