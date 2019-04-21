بالفيديو.. حكيم يطرح “أبو الرجولة” بمناسبة استفتاء التعديلات الدستورية

طرح الفنان حكيم منذ ساعات قليلة فيديو كليب “أبو الرجولة”، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، لتشجيع المواطنين على النزول للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

والجدير بالذكر أن الفنان حكيم شارك في التعديلات الدستورية، التي انطلقت صباح أمس السبت الموافق 20 من أبريل 2019، وظهر في الفيديو كليب وأصابعه ملطخة بالحبر الفوسفوري.

يذكر أن النجم حكيم طرح خلال مشواره الفني عدد من الألبومات الغنائية، منها “نظرة”، “طمني عليك”، “اليومين دول”، “تيجي تيجي”، “نار”، “كله يرقص”، وغيرها.