أتفرج اونلاين الحلقة الرابعة عشر عندما يكتمل القمر” على shahid.net| شاهد جمعان  و الجنية (...

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الان ” SHOW NOW” شاهد مسلسل عندما يكتمل القمر،ساد الجدل بين مشاهدين حلقات مسلسل ” عندما يكتمل القمر” من كثرة مشاهد الرعب والإثارة به، حيث اتقن الفنان ” فيصل العمري” دوره بجدارة، من خلال دور البطولة في مسلسل ” عندما يكتمل القمر” ، وأقنع المشاهدين بأن جن ما يسيطر عليه في إطار من الأحداث المثيرة والغامضة، وأصبح هذا المسلسل حديث الملايين من المشاهدين على صفحات التواصل الاجتماعي في الوطن العربي، من كثرة إبداع الممثلين في حلقات المسلسل، والذي يعرض يومياً على شاشة قناة MBC1 .
مسلسل ” عندما يكتمل القمر “
يتنظر المشاهدين يومياً بلهفة واشتياق أحداث جديدة من مسلسل عندما يكتمل القمر ، حيث يدور أحداث المسلسل عن قضية يخاف الناس التحدث عنها، وهي قضية الجن والسحر، ويتساءل المشاهدين عن هذه الأحداث بجدية، ويريدون معرفة أحداث الحلقة الجديدة بلهفة وإصرار من كثرة أحداث المسلسل الملتهبة، لهذا تابعوا يوميا حلقات جديدة من مسلسل الرعب والإثارة ” عندما يكتمل القمر” على قناة MBC1 من خلال جودة صوت وصورة بتقنية HD، كما يمكنكم متابعة الحلقات السابقة عن طريق ” شاهد نت”.
شاهد الحلقة الرابعة عشر مسلسل عندما يكتمل القمر
مواعيد عرض مسلسل ” عندما يكتمل القمر” على قناة MBC1
يعرض يومياً حلقة جديدة من حلقات مسلسل ” عندما يكتمل القمر” على قناة MBC1 عبر الأقمار الصناعية نايل وعرب سات
|عرض أول
|11:00 مساءً بتوقيت السعودية
|الإعادة الأولى
|8:15 صباحاً بتوقيت السعودية
|الإعادة الثانية
|3:00 بعد العصر بتوقيت المملكة العربية السعودية
تابع أحداث الحلقة 13 من مسلسل ” عندما يكتمل القمر” على قناة MBC1
أحداث مسلسل عندما يكتمل القمر الحلقة 13، فبعد أن استخرج جمعان تمثال من الذهب من الغرفة المهجورة بجوار المحطة، والتي اختفى بسببها العامل السوداني خضر، فبعد أن أخرج خضر هذا التمثال حتى ابتلعته الأرض واختفى.
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ومن المتوقع أن يبيع جمعان هذا التمثال النادر هذا بملايين الدولارات، وسيشتري بثمنه بيت عبدالرحمن وبيته القديم، وسيعود مجدداً إلى الغرفة للحفر واستخراج باقي الكنز، تابعونا لمعرفة أهم الأحداث القادمة.
تندم فلوة أنها دلت جمعان على الكنز ظناً منها أنه سيحل مشاكله المادية ويتفرغ لها، وسألته لماذا لم يأخذ المال الذي عرضه عليه والدها، فأجابه أنه لا يريد أي شيء من والدها.
فلوة أعادت جمعان لرقص السامري، وأثناء رقصه يسأل جمعان فلوة عن العامل السوداني ما إذا كان حي أو ميت، وتجيبه أنها لا تعلم، وما تعلمه أن هذا الكنز مرصود من ألف سنة وكثير ماتوا قبل استخراجه، ولكنه محظوظ لذلك عليه أن يرقص وينسى أمر الكنز.
روضة تخبرصديقاتها أنها مشتاقة لطليقها فراج، وينصحنها بالإتصال عليه، ولكن فراج كلمها بجفاء وعصبية وتسائل بأي صفة تكلمه وأغلق الهاتف بوجهها.
باع غيث التمثال بثلاثة ملايين دولار واستلم هو المبلغ، ولكنه أخبر فراج أنه باعه بربع مليون دولا وسلمه المبلغ، فرح جمعان وعبدالرحمن كثيراً بالمبلغ، وقاما بشراء المنزلين من اسليم.
عاد جمعان وعبدالرحمن إلى الغرفة للبحث عن باقي الكنز، وقبل أن يبباشرا الحفر قاما بالنداء على خضر مجدداً، وذهبا إلى السيارة لإحضار حبل ولم تحرق السيارة كما في المرة السابقة، خضر ظهر وهو في الأسفل وحوله الكنز ومجموعة من الجن وعينيه جاحظتان.
غيث يستعرض لجمعان وعبدالرحمن قدراته العلمية، وهو ليس بالغبي ليصدق أنه وجد هذا التمثال في بيت أمه القديم، ويخبرهم أنهم بحاجة لخبير مثله لإستخراج باقي الكنز، وأن الكنز المرصود له طريقة خاصة باستخراجه، ولكن جمعان يصر أنه لا يوجد كنز، والتمثال وجده في بيت أمه القديم، فطلب منه عنوان بيت أمه.