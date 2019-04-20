بعد النجاح الغنائي الكبير… محمد رمضان يتعاقد رسميا مع روتانا

وقع النجم محمد رمضان، عقد شراكة مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات تحديداً بعد النجاح الكبير الذي حققه في الحفلات والكليبات التي قدمها في الفترة الأخيرة.

ونشر مدير مكتب شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بالقاهرة، سعيد إمام، بعض الصور له مع محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”.

وظهر محمد رمضان في الصور، وهو يوقع على عقود عمل مع الشركة في جلسات عقدت بالقاهرة.

ونشر مدير مكتب روتانا الصور، دون الكشف عن نوع التعاقد مع الشركة، وانهالت التعليقات بالمباركة على توقيع العقد المشترك.

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ومن جانب أخر يخوض محمد رمضان في السباق الرمضاني بمسلسل “زلزال”، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، ويشاركه البطولة ماجد المصري، حلا شيحة وغيرهم من الفنانين.