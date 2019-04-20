تعرف على تفاصيل أزمة على ربيع مع زوجته.. 3 بوستات توضح الأسباب

أزمة الفنان على ربيع وزوجته ندى محمود كانت أمس الجمعة هي حديث السوشيال ميديا بعد أن خرجت الزوجة على وسائل التواصل الاجتماعي بثلاثة بوستات تكشف عن الخلافات التي نشبت بينها وبين زوجها على ربيع وسط أنباء عن انفصالهم، وفي ضوء تدخل والدته في طردها في المنزل مع ابنتهما.

وقامت زوجة على ربيع بنشر 3 بوستات مختلفة والبوست الأول صورة مكتوب عليها “حسبي الله ونعم الوكيل”.

ونشرت ندى محمود على حسابها على الفيس بوك أسباب الخلاف مع زوجها الفنان على ربيع وتقول : أمك ثم أمك ثم أمك وإن قالت لك طلق مراتك واطردها من بيتها هي بنتك مترددتش يا قلب أمك.. شكرا أنا وبينك خصيمك يوم القيامة”، وبوشت أخر جاء فيه “طبعا يا جماعة لو الأكونت بتاعي أتقفل أكيد هتكونوا عرفين مين اللي عمل كده”.

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والجدير بالذكر أن على ربيع أعلن عن حفل زفافه من ندى محمود، بحضور بعض نجوم الفن، وهذا في شهر سبتمبر 2015، بعد أن تعرض على زوجته في أحد عروض البالية ونشأت بينهما قصة حب انتهت بالزواج.