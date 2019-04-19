أهم المعلومات عن الفنانة “شيري عادل” بمناسبة عيد ميلادها ال31

تعد الفنانة الشابة شيري عادل من أشهر نجمات جيلها ومن أكثر الفنانات الشابات تألق وحضور .

وقد أصبح لها شهرة واسعة في الوسط الفني بالرغم من مشوارها الفني القصير بحكم سنها الصغير، حيث قامت بالمشاركة بالتمثيل في العديد من الأعمال السينمائية والأعمال الدرامية مع ألمع وأشهر نجوم الفن.

و اليوم بمناسبة عيد ميلاده ال 31 سوف نذكر بعض المعلومات عن الفنانة “شيري عادل” التي لا يعرفها عنها الكثير من الجمهور :

1- أسم شيرى هو لقب الشهرة فقط ، ولكن أسمها الحقيقي “شيرين عادل”وهي مواليد عام 1988.

2- كانت تحب التمثيل منذ صغرها، وقد اشتركت في العديد من الإعلانات، وظهرت في برامج الأطفال وقدمت بعض أغاني الأطفال التي أشهرت بشكل كبير في فترة التسعينات.

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3- تخرجت من جامعه عين شمس قسم فرنسي.

4- كان أول ظهور سينمائي لها في فيلم “حماده يلعب” بطولة أحمد رزق.

5- قدمت العديد من الأعمال السينمائية الشهيرة منها “فيلم حسن ومرقص و أمير البحار ومراتي وزوجتي وحماده يلعب وأصحاب ولا بيزنس و أمن دولت وكلاشنكوف وغيرها من الأعمال مع كبار الفنانين، كما قدمت العديد من الأعمال الدرامية الناجحة التي شاركت التمثيل فيها مع أشهر نجوم ونجمات الوسط الفني وقد تخطت ال20 مسلسل.

6- قد تزوجت شيري عادل من الداعية الإسلامي معز مسعود عام 2018 مما أثار ضجة واسعة في الوسط الفني.