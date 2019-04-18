اختيار ياسمين صبري وجها دعائيا لماركة مجوهرات عالمية مشهورة

اختيرت الفنانة ياسمين صبري وجها دعائيا لأحد دور المجوهرات العالمية المشهورة، وهذا كأول عربية في تاريخ تلك الماركة العالمية، وتم توقيع عقد حصري معها، وحضرت أكثر من حفل لهم في دبي وسان فرانسيسكو في أمريكا وباريس.

وحرصت ياسمين صبري على حضور حفل إطلاق خط مجوهرات جديد لتلك الماركة الشهيرة، في العاصمة الفرنسية، وقد تواجدت في الحفل بصحبة عدد من النجوم في العالم وفي مقدمتهم مونيكا وبيلوتشي ورامي مالك الفائز بالأوسكار في هذا العام والممثل جاك جلينهال.

وفي سياق متصل تستكمل ياسمين صبري تصوير مشاهد مسلسل الجديد “حكايتي” الذي تخوض به تجربة البطولة المطلقة الأولى لها في الدراما والمقرر عرضه في شهر رمضان عبر 4 قنوات وهما cbc، dmc، one، mbc4.