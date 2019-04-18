تراند اليوم : اتفرج على قيامة أرطغرل الحلقة 144 الجزء الخامس Diriliş Ertuğrul (فيديو)

اتفرج على قيامة ارطغرل الحلقة 144 الجزء الخامس Diriliş Ertuğrul، التي يتم عرضها على قناة trt1 التركية - تي آر تي1، وتشهد اليوم الأربعاء 17 أبريل اقبالا كبيرًا، على مشاهدة مسلسل ارطغرل الحلقة 144، ويأتي عرض مسلسل قيامة ارطغرل لمتابعة أحداث الحلقة التي بدء عرضها وكذلك يتم عرض مسلسل ارطغرل، إلى أن يتم قيامة ارطغرل الحلقة 144 الجزء الخامس Diriliş Ertuğrul في تمام الساعة الحادية عشر مساء، على موقع النور المتخصص في ترجمة المسلسلات التركية التاريخية والتي من بينها مسلسل قيامة أرطغرل وغيرهم من اهم المسلسلات التركية.

وتدور أحداث قيامة ارطغرل الحلقة 144 الجزء الخامس Diriliş Ertuğrul، اليوم، حول ذهاب بامسي ليقوم بتسليم ألينجاك إلي دراغوس كما تم الاتفاق معه، وذلك حتي يتمكن من إرجاع ابنه بعدما خطفه بيبولات، في الحلقة الماضية، وها نحن نتابع ما سوف يحدث في باقي أحداث قيامة ارطغرل الحلقة 144 الجزء الخامس Diriliş Ertuğrul، وقد تم إطلاق المسلسل التركي قيامة أرطغرل للمرة الأولى على القناة التركية TRT1 في عام 2014 بدئاً من الموسم الأول للمسلسل وفي السنة الحالية 2019 وينتهي عرض مسلسل قيامة أرطغرل في شهر مايو المقبل.

كما يمكن لمشاهدي مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 144 مشاهدة الحلقة غدًا الخميس 4 أبريل مترجمة على عدد من القنوات ننشر لكم تردداتها وهي على النايل سات قناة قطر 10971، النايل سات قناة دعوة 10727، النايل سات قناة اليرموك 11678، النايل سات قناة فور شباب 11137، النايل سات قناة وطن 11012.

من أبطال الحلقة 144 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة اليرموك وقناة وطن العربية وموقع النور مترجمة وقناة trt1 التركية وقناة الشروق مدبلجة للعربية، سردار غوكهان، كآن تاشانار، ديدم بالتشين، محمد شفيق، هانديه سوباشي، إنجين ألتان دوزياتان، إسراء بيلقيتش، هوليا دارجان، جنكيز جوشكون، نور الدين سونماز، جافيت تشاتين جونر، تورجوت تونتشالب، وهم من حققوا نجاحًا كبيرًا في هذه الفترة.