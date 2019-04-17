تراند اليوم : بث مباشر| قيامة أرطغرل 144 الجزء الخامس على قناة TRT1 – تي آر تي 1 وتردد القنوات

نقدم لكم فى موقع الخليج 365 خدمة بث مباشر الحلقة 144 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة TRT1 – تي آر تي 1 وموقع النور مترجمة للغة العربية اليوم الأربعاء، والتي يتم بثها اليوم الأربعاء الموافق 17 ابريل الجاري على قناة trt1 المتخصصة في عرض المسلسلات التركية التاريخية وتكون غير مترجمة.



ومن المقرر أن يعرض غداً الخميس الموافق 18 أبريل الجاري، بث مباشر الحلقة 144 قيامة ارطغرل الجزء الخامس على قناة TRT1 – تي آر تي 1 وموقع النور مترجمة للغة العربية، عن طريق عدد من الفضائيات "قطر وقناة وطن وقناة دعوة وقناة فور شباب" مترجمة للغة العربية، مسلسل ارطغرل الجزء الخامس ينتظره الملايين فى الوطن العربي، وتذاع بث مباشر قيامة أرطغرل 144 الجزء الخامس والأخير يوم الاربعاء المثبل الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة على قناة تي أر تي 1 التي تذيعه بشكل حصري، في حين تقوم كل من قنوات " اليرموك الاردنية وفور شباب ووطن وقطر على إذاعة قيامة أرطغرل 144 مترجمة الى اللغة العربية.

تحديث 1: وشهدت الحلقة 144 صراع عنيف بين بامسي والباتسي من اجل استعدة نجله المخطوف ايبرس، وتسعى الباتسي للانتقام من أرطغرل بهذا الفعل.





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وتدور أحداث مسلسل قيامة ارطغرل فى إطار من التشويق والاثارة، في القرن الـ13 الميلادي وتناقش التمهيد للخلافة العثمانية عن طريق أرطغرل بينما أسس الدولة العثمانية عثمان أبنه وهو ما سيتم مناقشته في الجزء السادس المقرر عرضه في نهاية العام الجاري، وفى الحلقة 144 أرطغرل الجزء الخامس يسعي بامسي لاستعادة ابنه ايبرس من قبضة الباتسي.