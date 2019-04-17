تراند اليوم : الحلقة 144 أرطغرل الجزء الخامس وترددات القنوات الباثة بجودة عالية

نقدم لكم بث مباشر مسلسل قيامة ارطغرل 144 الجزء الخامس والأخير وننشر لكم ترددات قنوات مسلسل ارطغرل الذي يكوم عرضها اليوم الأربعاء 17 أبريل الجاري فنجد أن مسلسل قيامة ارطغرل من أشهر المسلسلات التاريخية على الساحة العالمية واصبح له عدد كبير من الجمهور وصل إلى ملايين من المتابعين في كل مكان في العالم وينتظروا بث مباشر مسلسل قيامة ارطغرل 144 الجزء الخامس المقرر أن تكون من أبرز حلقات الموسم الخامس والأخير في سلسلة مواسم ارطغرل قبل أن ينتهي في شهر مايو المقبل ويشهد بث مباشر مسلسل قيامة ارطغرل 144 الجزء الخامس.

مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس من بطولة ديدم بالتشين بدور "سلجان هاتون"، عثمان سويكوت بدور محي الدين بن عربي"، محمد شفيق بدور "ديلى دمير"، هانديه سوباشى بدور "آيكيز"، إنجين ألتان دوزياتان بدور "أرطغرل"، إسراء بيلقيتش بدور "حليمة خاتون"، هوليا دارجان بدور "الأم هايماه أنا"، سردار غوكهان بدور "سليمان شاه"، كآن تاشانار بدور "غوندوغدو أخ أرطغرل"، جنكيز جوشكون بدور "تورغوت آلب"، نور الدين سونماز بدور "بامسى باى ريك"، جافيت تشاتين جونر بدور "دوغان آلب".

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مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 144 الجزء الخامس يتم يثها غداً الخميس الموافق 18 أبريل الجاري، على قناة TRT1 – تي آر تي 1 وموقع النور مترجمة للغة العربية، عن طريق عدد من الفضائيات "قطر وقناة وطن وقناة دعوة وقناة فور شباب" مترجمة للغة العربية، مسلسل ارطغرل الجزء الخامس ينتظره الملايين فى الوطن العربي.

وتذاع بث مباشر قيامة ارطغرل 144 الجزء الخامس والأخير يوم الاربعاء المقبل الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة على قناة تي أر تي 1 التي تذيعه بشكل حصري، في حين تقوم كل من قنوات " اليرموك الاردنية وفور شباب ووطن وقطر على إذاعة قيامة ارطغرل 144 مترجمة الى اللغة العربية.



ترددات مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 144



تردد قناة Trt1 تردد 11042 عمودي قمر صناعي TURKSAT.

تردد قناة Trt1 تردد 10928 عمودي قمر صناعي EUTELSAt.

تردد قناة اليرموك تردد 11678 عمودي قمر صناعى النايل سات.

تردد قناة فور شباب تردد 11316 أفقي قمر صناعى النايل سات.

تردد قناة الشرق تردد 11137 عمودي قمر صناعى النايل سات.

تردد قناة وطن تردد 11012 أفقي قمر صناعى النايل سات.

تردد قناة قطر تردد 10971عمودي قمر صناعى النايل سات.

تردد قناة دعوة تردد 10727 عمودي قمر صناعى النايل سات.