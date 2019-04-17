تراند اليوم : ننشر قيامة أرطغرل 144 قبل عرضها في الموقع الرسمي مترجمة إلى اللغة العربية بجودة اتش دي

ننشر قيامة أرطغرل 144 قبل عرضها في الموقع الرسمي مترجمة الى اللغة العربية وبجودة أتش دي تسهيلاً على متابعي المسلسل الأشهر على الساحة العالمية من مشاهدة الحلقة بسهولة ويسر حيث تعتبر ننشر قيامة أرطغرل 144 من أقوى حلقات الموسم الخامس والأخير والمقرر نهايته في شهر مايو القادم عند الحلقة 150 وذلك من أجل التحضير الى الموسم السادس المقرر عرضه في نهاية العام الجاري تحت مسمى قيامة عثمان ويناقش أحداث زمنية جديدة فيما تشهد ننشر قيامة أرطغرل 144 القبض على المتمرد دراغوس ومحاولة إعدامه في وسط سوق سوغوت بواسطة أرطغرل.
ننشر قيامة أرطغرل 144 قبل عرضها في الموقع الرسمي مترجمة الى اللغة العربية وبجودة أتش دي
ننشر قيامة أرطغرل 144 قبل عرضها في الموقع الرسمي مترجمة الى اللغة العربية وبجودة أتش دي وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة حيث يذاع المسلسل بشكل حصري عبر قناة تي أر تي التركية ولكن غير مترجم فيما تحرص عدد من القنوات الفضائية العربية على إذاعة قيامة أرطغرل 144 من أجل الإستفاده بعدد المشاهدات الكبير الذي يحققه المسلسل على الصعيد العالمي ومن ضمن تلك القنوات التي تذيع الحلقة 144 من قيامة أرطغرل مترجمة الى اللغة العربية قناة اليرموك الأردنية ودعوة وقطر ووطن وفور شباب وغيرها الكثير من القنوات العربية التي تهتم بإذاعة المسلسلات التركية التاريخية.
ننشر قيامة أرطغرل 144 قبل عرضها في الموقع الرسمي مترجمة الى اللغة العربية وبجودة أتش دي
تدور أحداث قيامة أرطغرل في القرن الثالث عشر حول البطل المسلم أرطغرل الذي نجح في توحيد القبائل التركية تحت راية الجهاد ضد المغول والصلبين الذين قضوا على الدولة السلجوقية التي كانت بمثابة الدولة التركية في ذلك الوقت وإستطاع أرطغرل أن يتقرب من سلطانها علاء الدين كيقوباد الذي قتل مسموم على يد الأمير سعد الدين كيكوباد وورث الحكم من بعده ابنه غياث الدين الذي قتل على يد المغول وهو ما جعل أرطغرل يحمل هموم الدولة على كاتفيه من أجل تأسيسها مره أخرى وهو ما ساعد بشكل كبير على قيام الدولة العثمانية التي اسسها نجله عثمان.
ترددات قيامة ارطغرل
|النايل سات
|اليرموك
|11678
|النايل سات
|دعوة
|10727
|النايل سات
|قطر
|10971
|النايل سات
|فور شباب
|11316
قيامة أرطغرل يحتل قائمة الأعلى مشاهدة حيث يتابعه الملايين من المشاهدين حول العالم بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال فترة عرضه التي بدأت منذ عام 2014 واستمرت الى عرض الموسم الخامس والأخير.