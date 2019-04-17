اتفرج اونلاين الحلقة الثانية عشر عندما يكتمل القمر” على shahid.net| شاهد جمعان  و الجنية (...

الان ” SHOW NOW” شاهد مسلسل عندما يكتمل القمر،ساد الجدل بين مشاهدين حلقات مسلسل ” عندما يكتمل القمر” من كثرة مشاهد الرعب والإثارة به، حيث اتقن الفنان ” فيصل العمري” دوره بجدارة، من خلال دور البطولة في مسلسل ” عندما يكتمل القمر” ، وأقنع المشاهدين بأن جن ما يسيطر عليه في إطار من الأحداث المثيرة والغامضة، وأصبح هذا المسلسل حديث الملايين من المشاهدين على صفحات التواصل الاجتماعي في الوطن العربي، من كثرة إبداع الممثلين في حلقات المسلسل، والذي يعرض يومياً على شاشة قناة MBC1 .

مسلسل ” عندما يكتمل القمر “

يتنظر المشاهدين يومياً بلهفة واشتياق أحداث جديدة من مسلسل عندما يكتمل القمر ، حيث يدور أحداث المسلسل عن قضية يخاف الناس التحدث عنها، وهي قضية الجن والسحر، ويتساءل المشاهدين عن هذه الأحداث بجدية، ويريدون معرفة أحداث الحلقة الجديدة بلهفة وإصرار من كثرة أحداث المسلسل الملتهبة، لهذا تابعوا يوميا حلقات جديدة من مسلسل الرعب والإثارة ” عندما يكتمل القمر” على قناة MBC1 من خلال جودة صوت وصورة بتقنية HD، كما يمكنكم متابعة الحلقات السابقة عن طريق ” شاهد نت”.

شاهد الحلقة الثانية عشر مسلسل عندما يكتمل القمر

مواعيد عرض مسلسل ” عندما يكتمل القمر” على قناة MBC1

يعرض يومياً حلقة جديدة من حلقات مسلسل ” عندما يكتمل القمر” على قناة MBC1 عبر الأقمار الصناعية نايل وعرب سات

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عرض أول 11:00 مساءً بتوقيت السعودية الإعادة الأولى 8:15 صباحاً بتوقيت السعودية الإعادة الثانية 3:00 بعد العصر بتوقيت المملكة العربية السعودية

تابع أحداث مسلسل ” عندما يكتمل القمر” على قناة MBC1