تراند اليوم : بث مباشر| قيامة أرطغرل الحلقة 144 الجزء الخامس على قناة trt1 التركية – تي آر تي1 بجودة hd

يمكن للجميع متابعة قيامة أرطغرل الحلقة 144 الجزء الخامس بث مباشر على قناة trt1 التركية – تي آر تي1 التي يتم عرضها غد الأربعاء الموافق 17 إبريل، في حلقة نارية وبها العديد من المفاجآت التي تأتي بقيامة أرطغرل الحلقة 144 الجزء الخامس Diriliş Ertuğrul بث مباشر على قناة trt1 التركية – تي آر تي1، ولكن الحلقة غير مترجمة لذك يتم عرضها مترجمة على موقع النور المتخصص في ترجمة المسلسلات التركية و تكون مترجمة و تعرض الحلقة 144 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قنوات عديدة يوم الخميس الموافق 18 أبريل.
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ترددات قيامة ارطغرل الحلقة 144 الجزء الخامس
تردد قناة الشرق تردد 11137 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات.
تردد قناة وطن تردد 11012 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي قمر صناعى النايل سات.
تردد قناة قطر تردد 10971 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات.
تردد قناة دعوة تردد 10727 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات.
تردد قناة Trt1 تردد 11042 معدل الترميز 8400 الاستقطاب عمودي قمر صناعي TURKSAT.
تردد قناة Trt1 تردد 10928 معدل الترميز 3000 الاستقطاب عمودي قمر صناعي EUTELSAt.
تردد قناة اليرموك تردد 11678 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات.
تردد قناة فور شباب تردد 11316 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي قمر صناعى النايل سات.
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جدير بالذكر مسلسل قيامة أرطغرل، هو مسلسل تاريخي تركي تقع أحداثه في القرن 13 الميلادي، ويعرض مقدمات ودوافع تأسيس الدولة العثمانية من عرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وقام بدور أرطغرل الممثل التركي إنجين التان دوزياتان.