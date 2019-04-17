فيديو.. ريهام سعيد تنتقد أنغام بسبب علاقتها بأحمد إبراهيم

عبرت الإعلامية ريهام سعيد عن مدى غضبها من الفنانة أنغام، وشنت عليها هجوم حاد نتيجة لرسالة أنغام التي وجهتها لجمهورها، الذي انتقد زواجها من الموزع أحمد إبراهيم.

وقد ذكرت “سعيد” من خلال برنامجها “صبايا الخير” الذي يذاع على فضائية “الحياة”: “مفيش فنانة ليها جمهور في الوطن العربي تقولهم إتفلقوا”

كما وضحت ريهام سعيد أنها لا تتدخل في حياة الفنانة أنغام، ومن جهة أخرى وجهت تحية للموزع أحمد إبراهيم، وقالت أنها لن ترغب في أن يتحدث عنه أي شخص بشكل غير جيد، مضيفة: “أحمد إبراهيم طالع بيبوس أنغام وبيدلعها، أذية مشاعر الآخرين حاجة وحشة مينفعش يبقى حد بيتكلم عن الأحاسيس وميحسش بأذية الناس”.