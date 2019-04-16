عصام كاريكا يكشف تفاصيل تقديم شكوى ضده من مطربة جزائرية

تقدمت المطربة الجزائرية “ياسمين نيار”، لشكوى إلى نقابة الموسيقيين المصرية، ضد المطرب والملحن عصام كاريكا، تتهمه فيها بالنصب عليها، وتعرضها للتهديد، والابتزاز والتحرش من قبله، بعد اتفاقهما على التعاون في أغنية باللهجة المصرية.

ومن ناحيته قال “عصام” : الموضوع أننا اتفقنا على أغنية تحمل اسم “الواد الحريف” وبعد الانتهاء من تنفيذها قامت بالنصب عليها في 5 ألاف دولار واختفت، لافتا إلى أنه تقدم ببلاغ ضدها ومنعها دخول مصر.

وأضاف عصام كاريكا، أن كل ما تم نشره حول تهديدي للمطربة بالقتل ليس له أي أساس من الصحة وإن شاء الله ربنا هينصفني واسترد حقي.

ويذكر أن أخر الأعمال التي قدمها عصام كاريكا أغنية “أنا لو” للمطربة “زينة الداودية” والتي خاضت بها الغناء باللهجة المصرية للمرة الأولى وحققن نسبة أعلى نسب مشاهدة.