شاهد.. الظهور الأولي للفنانة بسمة بعد انفصالها عن عمرو حمزاوي

مرة على انفصال الفنانة بسمة من عمرو حمزاوي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية أكثر من أسبوعين، ويعيش حمزاوي في الوقت الحالي بأمريكا، حيث لن تظهر بسمة في الأيام المنقضية، بعد إعلان خبر الانفصال عن حمزاوي.

وقامت بسمة اليوم بنشر صورة أثناء تصوير أحد البرامج التلفزيونية مع المذيعة “سارة دندراوي”، وقد عبرت بسمة عن مدى سعادتها بهذا اللقاء، وعلقت على الصورة قائلاً “فكرة الرد من غير تفكير بجد بتطلع من الواحد حاجات يمكن مكانش واحد باله منها.. استمتعت بفقرة 25 سؤال مع سارة دندراوي.

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والجدير بالذكر أن الفنانة بسمة رزقت بابنة وحيدة من زواجها وهي نادية، وقد أكدت خبر انفصالها عن زوجها السابق عمرو حمزاوي، بعد ما قامت بحذف كل الصور التي تجمعهما سوياً، من على حسابها الشخصي على “إنستجرام” و”فيس بوك”، والتي نشرتها في السنوات الماضية طوال فترة زواجهما.