تراند اليوم : بث مباشر قيامة أرطغرل 144 الجزء الخامس في حلقة نارية على موقع النور وقناة TRT1 - تي آر تي1

يقدم لكم "الخليج 365"، بثا مباشرا قيامة أرطغرل 144 الجزء الخامس في حلقة نارية على موقع النور وقناة TRT1 - تي آر تي1، وذلك تسهيلاً منا على الملايين المتابعين للمسلسل التركي قيامة ارطغرل، وينتظر عشاق مسلسل قيامة أرطغرل عرض الحلقة 144 من الجزء الخامس، والتي من المقرر عرضها يوم الأربعاء القادم 17 أبريل 2019، في حلقة نارية وقد تكون مثيرة للجميع وتحدث بها الكثير من الأحداث الهامة، ويعد مسلسل أرطغرل من أكثر المسلسلات متابعة في الوطن العربي، حيث أنه تصدر قوائم أكثر المسلسلات مشاهدة هذا العام، بسبب النجاح الذي حقق والشهرة الواسعة التي تميز بها، لنتعرف أكثر عن من هو أرطغرل والقنوات الناقلة له.



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ويتوقع الجميع أن قيامة ارطغرل 144 الجزء الخامس سوف تكون حلقة نارية بعد أن شهدت الحلقة الماضية من مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس قد انتهت بتسليم بامسي ألينجاك لدراجوس كما هي الاتفاقية من أجل استعادة ابنه الذي تم خطفه بواسطة ألباستي “بيبولات” وذلك من أجل غرض زعزعة الأمن في سوغورت وتقليل ثقة المحاربين والناس في أمير القبائل، والعديد من المفاجآت والأحداث المثيرة.

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وينتظر الجميع عرض قيامة ارطغرل 144 الجزء الخامس على موقع النور وقناة TRT1 - تي آر تي1، يوم الأربعاء القادم الذي يوافق 17 أبريل، وقد تكون الحلقة باللغة التركية لذلك يتم عرضها على موقع النور المتخص في ترجمة المسلسلات التركية، وقد حصد أبطال مسلسل قيامة أرطغرل الكثير من الجوائز العالمية بعد دورهم المميز في المسلسل الذي بات الأشهر على الساحه حيث يذاع في أكثر من 85 دولة حول العالم مترجم الى العديد من اللغات الاساسية ومنها العربية والفرنسية والعبرية والالمانية والإنجليزية