تراند اليوم : موعد قيامة أرطغرل 144 الجزء الخامس – وتردد قناة اليرموك الناقله للحلقة 144 مترجمة الى اللغة العربية

موعد قيامة أرطغرل 144 الجزء الخامس يبحث عنها الملايين في الوطن العربي من مشاهدي المسلسل الأشهر على الساحه الدرامية العالمية خاصة وأن قيامة أرطغرل 144 ستشهد أحداث نارية تغير من مسار الجزء الخامس الذي قارب على الإنتهاء نهائيا ليبدأ في نهاية العام سلسلة جديده تحمل أسم قيامة عثمان والمزمع أن تدور أحداثه حول تأسيس الدولة العثمانية بشكل رسمي فيما يأتي ميعاد قيامة أرطغرل 144 الجزء الخامس يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة السادسة والنصف على قناة تي أر تي1 trt1 التركية المتخصصة في نقل المسلسلات التركية المدعومة من الدولة.



ميعاد قيامة أرطغرل 144 الجزء الخامس

من المقرر أن يشهد ميعاد قيامة أرطغرل 144 الجزء الخامس تجمعات للشعب التركي في الكافيهات من أجل مشاهدة المسلسل الأشهر في تاريخ دولتهم الذي حقق نجاح منقطع النظير حيث بات يذاع في أكثر من 85 دولة حول العالم مترجم إلى العديد من اللغات منها العربية والعبرية والإنجليزية والفرنسية والألمانية وغيرها الكثير من اللغات مسلسل قيامة أرطغرل إنطلق منذ عام 2014 ووصلت عدد مشاهداته مع عرض الموسم الخامس والأخير أكثر من 4 مليار مشاهدة وهو رقم جعله يتربع على عرش المسلسلات الأعلى مشاهدة في العالم.