رابط ارطغرل 143 مع ألباستي مترجم الجزء الخامس LIVE على قنوات دعوة الدينية واليرموك الأردنية وتي آر...

ارطغرل 143 مترجم الجزء الخامس تعرض على قناة دعوة واليرموك فهما من أبرز القنوات الناقلة مسلسل ارطغرل التركي الذى يحكي جزء هام من تاريخ الدولة العثمانية، وسوف نعمل على تقديم تردد قناة دعوة واليرموك في هذا الموضوع تلبية لاحتياجات قراء الموقع المستمرة، ومتابعة الأحداث وعرض وجهات النظر المختلفة عن مسلسل ارطغرل الجزء الخامس والأخير، بينما هناك من يرغب مشاهدة الحلقة الجديدة ارطغرل على يوتيوب نظرًا لعدم تمكنه من مشاهدة المسلسل في وقت عرضها على القنوات حصريًا، وتكون الحلقة ارطغرل 143 الجديدة فاصلة وحاسمة في ترتيب الأحداث مرة أخري، متوقعًا الجميع أن يكشف فيها ارطغرل الخونة داخل مملكته.

ارطغرل 143 مترجم الجزء الخامس

يمكنكم مشاهدة الحلقة 143 ارطغرل الجديدة على قناة دعوة واليرموك فهما قنوات لها حق العرض باللغة العربية وإليكم ترددها على النحو التالي:

اسم القمر الصناعي القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات تردد قناة دعوة 10727 27500 عمودي النايل سات تردد قناة اليرموك 11678 27500 عمودي

ملخص أحداث مسلسل ارطغرل الجزء الخامس

أحداث مسلسل ارطغرل الجزء الخامس بدأت لاستقرار ارطغرل وأبناءه وعشيرته بمدينة سوغوت، وبعد ذلك تعرضوا لهجمات شديدة من قبل المغول والصليبين كما حدث في الجزء الأول، وفي ظل هذه الصراعات يحرص البطل ارطغرل على رفع رايات السلام والعدالة والحق بولايته وهو هدفه الأسمي طوال المسلسل وحماية المظلومين ونصرهم، كما ظهرت بطولة نسائية جديدة في مسلسل ارطغرل الجزء الخامس وهي شخصية ايبليغي التابعة لقبيلة أومور، وتم تكليفها بجمع ضرائب من مدينة سوغوت كبديل عن ارطغرل شاه في إطار معاقبة ارطغرل على قطعه يد قائد المغولين عندما تعرض لأحدي البنات الخادمة في القبيلة.

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ارطغرل 143 مترجم الجزء الخامس

وتدور أحداث المسلسل التاريخي الشهير قيامة أرطغرل حول البطل المسلم ارطغرل بن سليمان شاه والذي وحد القبائل التركية تحت راية واحدة، ومهد بشكل كبير لقيام الدولة العثمانية التي أسسها نجله عثمان وحكمت لأكثر من 600 عام على طريقة الخلافة الإسلامية، حتي انتهت في عهد عبد الحميد الثاني بعدما تآمر عليه اليهود والعرب.

يذاع المسلسل التركي الشهير قيامة أرطغرل في أكثر من 85 دولة حول العالم وهو ما يزيد شهرته بشكل كبير حول العالم وقد حقق ارطغرل نجاحا كبيرًا ما يجعله يكون محط أنظار العديد ويحصل علي عدد من الجوائز الدولية.

مواعيد مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس

قناة اليرموك يوم الخميس الساعة 8 مساء

الإعادة يوم الجمعة الساعة 2 ظهرا قناة وطن يوم الخميس -الساعة 11 مساءا قناة الشرق يوميا -2 ظهرا -و12 ظهرا

الإعادة اليوم التالي -الساعة 4 عصرا قناة دعوة يوم الخميس -الساعة 9 مساء

الإعادة يوم الجمعة -1.30 ظهرا

الإعلان الأول من ارطغرل 143

سوف تعرض الحلقة 143 على قنوات فور شباب وقطر واليرموك، كما أن الحلقة 143 قيامة أرطغرل كاملة بجودة عالية سوف تشهد أحداث نارية ومثيرة، كما تعرض الحلقة 143 قيامة أرطغرل كاملة بجودة عالية علي قنوات دعوة واليرموك وحنبعل علي مدار اليومين الأربعاء والخميس .

– الإعلان الثاني لـ الحلقة 143 من مسلسل قيامة أرطغرل