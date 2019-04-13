أحمد العوضي مسجل خطر يواجه أمير كرارة في “كلبش3”

يواصل الفنان أحمد العوضي، تصوير مشاهده في مسلسل “كلبش 3″، وخلال الأحداث يجسد شخصية مسجل خطر للمرة الأولى، ويدخل في صراع كبير مع أمير كرارة.

وأوضح أحمد العوضي أنه يقدم خلال المسلسل دوراً جديداً عليه لم يقدمه مسبقاً، مؤكدا خروجه عن الصورة التي اعتاد على الظهور بها خلال الفترة المنقضية

كما أعرب العوضي عن مدى سعادته بالتعاون مع صديقه الفنان أمير كرارة، والذي يواصل نجاحه الكبير سواء على مستوى السينما أو التلفزيون، وأيضا أعرب عن سعادته بالتعاون مع الشركة المنتجة.

ويشارك في بطولة “كلبش3” بجانب أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، إسلام جمال، أمير العايدي، أحمد إمام، محمد على رزق، وأماني كمال، وهو من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج تامر مرسي.