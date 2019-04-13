“Tonight” اتفرج الليلة برنامج أرب جوت تالنت الحلقة 9 الموسم السادس على قناة mbc وموقع...

نتابع معكم يوم السبت الموافق 13 أبريل عرض برنامج أراب جوت تالنت Arabs Got Talent الحلقة الثامنة الموسم السادس وذلك من خلال شاشة قناة mbc1، برنامج اراب غوت تالنت يعتبر من أشهر البرامج في الوطن العربي التي تقوم باكتشاف المواهب بجميع أنواعها سواء في الغناء أو الرقص أو الرسم وغيرها من المهارات المختلفة لدى المشتركين مهما اختلفت أعمارهم، جدير بالذكر أن هذا البرنامج قد حقق نجاح واسع خلال فترة عرضه خلال المواسم الخمسة الماضية، واستطاع جذب ملايين المشاهدين في الوطن العربي.

برنامج أراب جوت تالنت

يعتبر هذا الموسم السادس بالنسبة لبرنامج عرب غوت تالنت ومن خلال متابعتنا للحلقات الماضية فسوف نلاحظ أن هذا الموسم مليئ بالمواهب المتميزة والتى ستزيد من حدة المنافسة بين المشتركين في المرحلة النهائية، يقدم برنامج أراب غوت تالنت المذيعة اللامعة ريا ابي الراشد والمذيع قصي خضر، أما بالنسبة للجنة التحكيم فهناك النجم علي جابر والمطربة اللبنانية نجوى كرم والنجم أحمد حلمي.

برنامج أرب جوت تالنت الحلقة 9

سوف نتابع معكم خلال الساعة القادمة عرض الحلقة التاسعة من برنامج عرب غوت تالنت Arabs Got Talent الموسم السادس من خلال شاشة mbc وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة بتوقيت السعودية، جدير بالذكر أن فريق جلهوم للجمباز قد حصل على أول باز ذهبي خلال هذا الموسم، فريق جلهوم من مصر محافظة المنوفية.

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كما تجدر الإشارة إلى أن جميع حلقات برنامج أراب غوت تالنت الموسم السادس يتم عرضها من خلال موقع شاهد نت على شبكة الإنترنت.

نتابع الآن سويا أحداث الحلقة الثامنة من برنامج عرب غوت تالنت الموسم السادس من خلال شاشة قناة mbc وسوف نوافيكم برابط الحلقة على موقع شاهد فور تحميلها فتابعونا.

كما تناولت الحلقة العديد من المواهب المتميزة منها المجموعة التي قامت بألعاب الدرجات والقفز في الهواء، وأيضا المتسابقتين الصغيرتين اللاتي قدمن عرض جومباز رائع.

سوف نتابع معكم خلال الساعات القادمة عرض الحلقة التاسعة من برنامج عرب غوت تالنت الموسم السادس ومتابعة مرحلة النصف نهائيات والعروض المباشرة لاختيار المواهب المتأهلة للنهائيات، فتابعونا.