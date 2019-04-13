“linak mubashir” تابع اليوم برنامج عرب جوت تانلت الحلقة Arabs Got Talent 9 الموسم السادس...

سوف نتابع معكم يوم السبت الموافق 13 أبريل 2019 الحلقة التاسعة من برنامج أراب جوت تالنت الموسم السادس Arabs Got Talent، هذا البرنامج الذي حقق جماهيرية كبيرة طوال فترة عرضه، وتعتبر حلقة اليوم هي الحلقة الأخيرة من حلقات تجارب الأداء، حيث أن التصفيات النصف نهائية سوف تبدأ من الحلقة القادمة وذلك بعد أن تقوم لجنة التحكيم باختيار المتسابقين الذين سوف يقدمون عروضهم في النصف نهائيات وذلك بخلاف المتسابقين الذين حصلوا على الباز الذهبي والذي تأكد حضورهم في النصف نهائيات.

برنامج أراب جوت تالنت

نتابع معكم اليوم فاعليات الحلقة التاسعة من برنامج عرب غوت تالنت الموسم السادس ومرحلة العروض المباشرة، على أن تبدأ أولى حلقات مرحلة النصف نهائيات الإسبوع القادم، جدير بالذكر أن لجنة تحكيم برنامج أراب غوت تالنت تضم الفنانة نجوى كرم والعميد علي جابر والنجم أحمد حلمي، أما بالنسبة للتقديم فهناك قصي خضر وريا أبي الراشد.

برنامج اراب جوت تالنت الحلقة 9

من المتوقع أن تشهد حلقة اليوم من برنامج عرب غوت تالنت الموسم السادس الكثير من الإثارة والتشويق، حيث يسعى جميع المتسابقين إثبات مهارتهم أمام لجنة التحكيم والجمهور، جدير بالذكر أن المواهب التي تتقدم لبرنامج عرب غوت تالنت منها الفردية ومنها الجماعية.

يذاع برنامج عرب غوت تالنت الموسم السادس من خلال شاشة قناة MBC4 في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة يوم السبت، كما يقوم موقع شاهد نت بإعادة عرض حلقات برنامج عرب غوت تالنت الموسم السادس على شبكة الإنترنت، انتظرونا عقب انتهاء الحلقة لتوفير رابطمباشر لمشاهدة الحلقة.

جدير بالذكر أن الحلقة التاسعة من برنامج عرب غوت تالنت الموسم السادس سوف تكون تكملة لمرحلة النصف نهائيات واختيار المتسابقين المؤهلين للنهائيات.