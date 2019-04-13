“artoghrol” ارطغرل 143 مترجم بالعربي عبر موقع النور الإلكتروني وقناة دعوة ووطن | ارطغرل...

ارطغرل 143 مترجم بالعربي عبر موقع النور الإلكتروني وقناة دعوة ووطن ويترقب الحلقة 143 من مسلسل قيامة ارطغرل عدد كبير من المشاهدين في العديد من الدول العربية والأوروبية، ويعد مسلسل ارطغرل من أقوى الدرامات التى تذاع هذه الأيام، وتعرض الحلقة الجديدة من ارطغرل الجزء الخامس يوم الأربعاء من كل أسبوع، لذلك يبحث الآن عليها العديد وسط حالة من التشويق والشغف لما يستجد في ارطغرل 143 من أحداث وتفاصيل فارقة في أجزاء المسلسل، لذلك نهتم بعرض ارطغرل 143 مترجم بالعربي عبر موقع النور الإلكتروني وننشر تغطية شاملة عن أحداثها، بالإضافة إلى تقديم اخر تحديث عن تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل مترجم.

ارطغرل 143 مترجم بالعربي

من أبرز القنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل قناتى دعوة وطن عبر قمر نايل سات، وإليكم ترددهم على النحو الآتي:

اسم القمر الصناعي القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات تردد قناة دعوة Advertisements 10727 27500 عمودي النايل سات تردد قناة وطن 11012 27500 أفقي

يمكنكم متابعة قيامة ارطغرل الحلقة 143 مترجة للعربية أونلاين عبر موقع النور بشكل حصري على الإنترنت من خلال الرابط التالي: https://www.alnoortv.co/ar

موقع النور الإلكتروني لعرض مسلسل قيامة ارطغرل

مواعيد مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس

قناة اليرموك يوم الخميس الساعة 8 مساء

الإعادة يوم الجمعة الساعة 2 ظهرا قناة وطن يوم الخميس -الساعة 11 مساءا قناة الشرق يوميا -2 ظهرا -و12 ظهرا

الإعادة اليوم التالي -الساعة 4 عصرا قناة دعوة يوم الخميس -الساعة 9 مساء

الإعادة يوم الجمعة -1.30 ظهرا

ارطغرل 143 مترجم بالعربي

مسلسل ارطغرل الجزء الخامس يحظى بنسب مشاهدة مرتفعة، نظرًا لأن مسلسل ارطغرل من أقوي المسلسلات الدرامية التركية وأوسعها انتشارًا في الوطن العربي وتركيا وبعض الدول الأوروبية، ويتابع الجميع أحداثه ويبحثون عنها لحظة بلحظة تحسبًا لوجود أي تطورات جديدة تظهر في الحلقات، واليوم تبث ارطغرل 143 وهى حلقة فارقة وحاسمة ومتوقع أن تضم أحداث تغير مجرى المسلسل.

الإعلان الثاني من قيامة ارطغرل 143

وتدور أحداث المسلسل التاريخي الشهير قيامة أرطغرل حول البطل المسلم ارطغرل بن سليمان شاه والذي وحد القبائل التركية تحت راية واحدة، ومهد بشكل كبير لقيام الدولة العثمانية التي أسسها نجله عثمان وحكمت لأكثر من 600 عام على طريقة الخلافة الإسلامية، حتي انتهت في عهد عبد الحميد الثاني بعدما تآمر عليه اليهود والعرب.

– الإعلان الثاني لـ الحلقة 143 من مسلسل قيامة أرطغرل