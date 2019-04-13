الآن أحداث ارطغرل 143 – القسم الثاني- | لينك بث الحلقة 143 DirilişErtuğrul “تذاع علي...

يبحث عشاق المسلسل التركي الشهير أرطغرل عن أحداث ارطغرل 143 ، كما يتجه البعض للبحث عن ارطغرل الحلقة 143 يوتيوب، حيث تكون متاحة للجميع عقب عرضها علي شاشة تي ار تي كما يقدمها لكم موقع النور الإلكتروني اعزائى الكرام وننقل لكم تفاصيل الأحداث خلال ترددات الحلقة الجديدة ارطغرل 143، حيث تعتبر حلقة حاسمة في تبديل الأدوار وصول الأحداث إلى الذورة، حيث يرصد مسلسل ارطغرل جزء مهم من التاريخ الإسلامي وهو بداية نشأة الدولة العثمانية التى استمرت مسيطرة على الحكم في البلاد الإسلامية لمدة قرون، وبطل المسلسل ارطغرل الذي نجح في توحيد القبائل التركية ومحاربة الأعداء وهو والد عثمان مؤسس الدولة العثمانية ومازالت الأحداث تتوالي بأسلوب شيق ومثير اعتمد المخرج على تقديمه لجذب انتباه الجماهير وجعلهم يترقبون الأحداث حلقة تلو الأخري، وإليكم متابعينا ترددات عرض ارطغرل 143 مباشر.

مشاهدة الإعلان الأول من ارطغرل 143

ونوضح في الجدول التالي ترددات كافة القنوات الناقلة لأرطغرل:

القناة التردد القمر Qatar TV 10719 V 27500 11604 V 27500 نايل سات سهيل سات Shbab TV Egypt 11315 V 27500 نايل سات اليرموك 11678 أفقي 27500 نايل سات TRT 1 HD Turkey 11054 V 30000 Türksat 42°E

كما يمكنكم متابعة ارطغرل 143 على الإنترنت والإطلاع على ارطغرل 143 يوتيوب عقب إذاعتها على قناة تي ار تي trt التركية أو عبر موقع النور عبر هذا الرابط

يمكنكم أيضًا المشاهدة أيضاً على تطبيق : IOS : http://goo.gl/2drWgN

Android : http://goo.gl/FuQD91 Advertisements

الجدير بالذكر أن مسلسل ارطغرل الجزء الخامس الأخير ينقل فى 23 دولة حول العالم بعد النجاحات التى حققتها الأجزاء الماضية، وصوله لأعلى نسب مشاهدة، وأصبح من أقوى المسلسلات التركية، وحاليًا يترقب المتابعون مشاهدة الحلقة الجديدة ارطغرل 141 يوتيوب أو بث مباشر الحلقة 143 على شاشة تي ار تي أو عبر موقع النور الإلكتروني.

أحداث مشاهدة ارطغرل 143 بث مباشر



ومن المتوقع ان يكون الجزء الخامس من قيامة أرطغرل هو الموسم الأخير تحت هذا الأسم على ان يتم طرح الموسم السادس تحت مسمى قيامة عثمان في فترة زمانية جديده وهي بداية الدولة العثمانية التي أسسها عثمان ابن أرطغرل.

أحداث مشاهدة ارطغرل 143 بث مباشر

تحتوي الحلقة 142 على مشاهد إثارة ينتظرها الجمهور ضد المغول الذين أحتلوا الأراضي التركية بما فيهم سوغوت التي يحكمها أرطغرل وذلك بعد أن قتلوا الكثير من سادة القبائل التركية الذين أعترضوا على الهجوم وخطف عثمان ابن ارطغرل .

– الإعلان الثاني لـ الحلقة 143 من مسلسل قيامة أرطغرل

مواعيد مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس

قناة اليرموك يوم الخميس الساعة 8 مساء

الإعادة يوم الجمعة الساعة 2 ظهرا قناة الوطن يوم الخميس -الساعة 11 مساءا قناة الشرق يوميا -2 ظهرا -و12 ظهرا

الإعادة اليوم التالي -الساعة 4 عصرا قناة الدعوة يوم الخميس -الساعة 9 مساء الإعادة يوم الجمعة -1.30 ظهرا

وشهدت حلقات الموسم الخامس من مسلسل “قيامة أرطغرل” ظهور شخصية “دراغوس” التي كانت محور الحلقات الماضية، وهو قائد بيزنطي منشق عن حكم الأمبراطورية وطامع في الحصول على القلعة وسوغوت.

وتعرض الحلقة 143 أرطغرل يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً على قناة تي ار تي التركية.