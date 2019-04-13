شاهد Qamar Shahid “الحلقة الثامنة 8 ” اليوم السبت «عندما يكتمل القمر» فيصل العميري وريم...

نشاهد معكم مسلسل عندما يكتمل القمر الحلقة الثامنة، مسلسل الدراما والرعب السعودى عندما يكتمل القمر الحلقة الثامنة 8 ، بطولة فيصل العميري وريم عبدالله مشاهدة وتحميل اون لاين يوتيوب جودة عالية 720p مسلسلات خليجية 2019، يعرض مسلسل عندما يكتمل القمر على قناة أم بي سي قريبا، مسلسل عندما يكتمل القمر الموسم 1 الحلقة 8 ويكون بطولة فيصل العمري، والممثلة ريم عبد الله، ويشارك أيضا الفنان أحمد شعيب، وعيد سعد والعديد من الممثلين وسيناريو وقصة علاء حمزة، مسلسل عندما يكتمل القمر يوتيوب، مسلسل عندما يكتمل القمر شاهد نت ـمسلسل عندما يكتمل القمر الحلقة 8 الثامنة HD – كرمالك Tv، مسلسل, الدراما الخليجي السعودي الرعب عندما يكتمل القمر, مشاهدة الحلقات، حلقة أونلاين, تحميل تنزيل, مشاهدة عندما يكتمل القمر,مسلسل عندما يكتمل القمر, MBC 1, جودة عالية, HD, 720p, مسلسلات خليجية,, حصريا, Endama Yaktamil Al Qamar, انتاج, المملكة العربية السعودية الموسم الاول.

ذهب فراج لمنزل السيدة التي كانت تريد سائق، والذي أرسله لها الدكتور راشد، ليتفاجأ أن هي بشاير التي شاهدها عند الدكتور راشد وتتعالج عنده، السيدة أخبرته أنها تحتاج لسائق متفرغ وسيسكن في غرفة السائق.

خرج جمعان من السجن بعد أن تنازل عبد الرحمن، وأخبر جمعان عبد الرحمن أن ما يفعله فراج ليس بإرادته ولا يقصده، عاد جمعان إلى المنزل ولم يجد فراج وروضة، فقد طلق فراج روضة، وذهبت إلى بيت الأرامل المطلقات لأنه ليس لها أحد.

روضة اتصلت بجمعان وأخبرته أن فراج طلقها وهي في بيت الأرامل والمطلقات، فذهب فراج لإحضارها فهو كوالدها، فلوة تقنع أن مشاكل عائلته مالية كما أخبرته والحل في الذهب كما أخبرته.

فلوة طلبت من جمعان أن يقنع عبد الرحمن أن يبيع منزله، وبثمنه يشتري المحطة ويخرج الذهب، ويعطي عبد الرحمن قصراً، ويسكن روضة في قصر آخر، وبدأ جمعان يقتنع بكلام فلوة، فقد طلب من روضة أن تتحمل العيش في بيت الأرامل مدة أسبوع فقط لديه عمل، وبعدها سيكون معه مال كثير وسيسكنها في قصر.

حاولت بشاير أن تنتحر، ولكن فراج أنقذها في آخر لحظة وأركبها السيارة ليرجعها إلى البيت.

طلب فراج من عبد الرحمن أن يبيع منزله ليشتري بثمنه المحطة، وأخبره أن هناك ذهب مدفون من ألف سنة، وفلوة أخبرته من ذلك، عبد الرحمن وافق على بيع البيت على الرغم من أنه غير مقتنع بهذا الكلام.

فلوة أكدت لجمعان أن ما فعله هو الصحيح ولن يندم، ولكنه طلب منها أن تبعد عنه لفترة أطول من المرة السابقة، لأنه يريد أن يكون إنسان طبيعي لفترة، فوافقت فلوة على طلبه رغم أن هذا صعب عليها لأنها حالتها تسوء عندما تبتعد عن الفن والغناء.

بشاير تخبر فراج ببعض من قصتها، فوالدها إنسان غني ومتعلم، ووالدتها فقيرة وأمية، بعد أن تزوجها والدها ضغطوا أهل والدها عليه أن يطلقها بعد أن أنجبتها فطلقها، ولكنه قبل أن يموت خاف على ابنته وكتب لها الفيلة باسمها، فراج أكد لها أن هذا ليس مبرر لها لكي تنتحر.

يعرض الدكتور راشد على فراج أن يتقرب لبشاير ويتزوج بها، فكلاهما يحتاج للأخر، وهي بحاجة إلى رجل يخاف عليها، وهو مطلق الآن.

باع عبد الرحمن المنزل ب 300 ألف ريال، وهو يحمل الفلوس ويمشي بشارع، مر من جنبه شخص على دراجة نارية مسرعاً وسرق المال منه بسرعة البرق وهرب، جمعان وبخ عبد الرحمن على فعلته، ووعده أن ماله سيرجع له.

ذهب فراج إلى البيت الشعبي ليبحث عن فلوة حتى تنقذه وتخبره عن السارق، فلوة أخبرته أنهم لا يعلمون كل شيء، فهم لا يعلمون بالغيب، وطلب جمعان مساعدتها، ولكنها اشترطت عليه أن يرقص مرة واحدة فقط وستساعده ففعل، وأثناء رقصه رأى وجه السارق ورقم دراجته.

Advertisements

انتهت الحلقة بذهاب بشاير إلى منزل في حي قديم،وطلبت من فراج أن ينتظرها بالخارج حتى لو طال زمن وجودها داخل المنزل، يوجد في هذا المنزل نساء يرقصن السامري لترقص معهن.