اتفرج اونلاين الحلقة الثامنة عندما يكتمل القمر على shahid.net| شاهد جمعان  و الجنية ( فلوة ) أحداث...

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الان ” SHOW NOW” شاهد مسلسل عندما يكتمل القمر،ساد الجدل بين مشاهدين حلقات مسلسل ” عندما يكتمل القمر” من كثرة مشاهد الرعب والإثارة به، حيث اتقن الفنان ” فيصل العمري” دوره بجدارة، من خلال دور البطولة في مسلسل ” عندما يكتمل القمر” ، وأقنع المشاهدين بأن جن ما يسيطر عليه في إطار من الأحداث المثيرة والغامضة، وأصبح هذا المسلسل حديث الملايين من المشاهدين على صفحات التواصل الاجتماعي في الوطن العربي، من كثرة إبداع الممثلين في حلقات المسلسل، والذي يعرض يومياً على شاشة قناة MBC1 .
مسلسل ” عندما يكتمل القمر “
يتنظر المشاهدين يومياً بلهفة واشتياق أحداث جديدة من مسلسل عندما يكتمل القمر ، حيث يدور أحداث المسلسل عن قضية يخاف الناس التحدث عنها، وهي قضية الجن والسحر، ويتساءل المشاهدين عن هذه الأحداث بجدية، ويريدون معرفة أحداث الحلقة الجديدة بلهفة وإصرار من كثرة أحداث المسلسل الملتهبة، لهذا تابعوا يوميا حلقات جديدة من مسلسل الرعب والإثارة ” عندما يكتمل القمر” على قناة MBC1 من خلال جودة صوت وصورة بتقنية HD، كما يمكنكم متابعة الحلقات السابقة عن طريق ” شاهد نت”.
شاهد الحلقة الثامنة مسلسل عندما يكتمل القمر
مواعيد عرض مسلسل ” عندما يكتمل القمر” على قناة MBC1
يعرض يومياً حلقة جديدة من حلقات مسلسل ” عندما يكتمل القمر” على قناة MBC1 عبر الأقمار الصناعية نايل وعرب سات
|عرض أول
|11:00 مساءً بتوقيت السعودية
|الإعادة الأولى
|8:15 صباحاً بتوقيت السعودية
|الإعادة الثانية
|3:00 بعد العصر بتوقيت المملكة العربية السعودية
تابع أحداث مسلسل ” عندما يكتمل القمر” على قناة MBC1
ذهب فراج لمنزل السيدة التي كانت تريد سائق، والذي أرسله لها الدكتور راشد، ليتفاجأ أن هي بشاير التي شاهدها عند الدكتور راشد وتتعالج عنده، السيدة أخبرته أنها تحتاج لسائق متفرغ وسيسكن في غرفة السائق.
خرج جمعان من السجن بعد أن تنازل عبد الرحمن، وأخبر جمعان عبد الرحمن أن ما يفعله فراج ليس بإرادته ولا يقصده، عاد جمعان إلى المنزل ولم يجد فراج وروضة، فقد طلق فراج روضة، وذهبت إلى بيت الأرامل المطلقات لأنه ليس لها أحد.
روضة اتصلت بجمعان وأخبرته أن فراج طلقها وهي في بيت الأرامل والمطلقات، فذهب فراج لإحضارها فهو كوالدها، فلوة تقنع أن مشاكل عائلته مالية كما أخبرته والحل في الذهب كما أخبرته.
فلوة طلبت من جمعان أن يقنع عبد الرحمن أن يبيع منزله، وبثمنه يشتري المحطة ويخرج الذهب، ويعطي عبد الرحمن قصراً، ويسكن روضة في قصر آخر، وبدأ جمعان يقتنع بكلام فلوة، فقد طلب من روضة أن تتحمل العيش في بيت الأرامل مدة أسبوع فقط لديه عمل، وبعدها سيكون معه مال كثير وسيسكنها في قصر.
تابعوا معنا: أخر أحداث مسلسل ” عندما يكتمل القمر” يومياً على قناة MBC1.