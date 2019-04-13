“Exclusive Online”|مشاهدة “Direct Offers “Arabs Got Talent “9 برنامج...

اليوم حلقة جديدة من برنامج Arabs Got Talent، حيث تنطلق رابع حلقات العروض المباشرة Arabs Got Talent 9 يوم السبت 2019/4/13، على مسرح مواهب هذا البرنامج المثير المشوق الذي ينتظره الكثير من متابعي برنامج عرب جوت تالنت عرض هذا البرنامج الذي يقوم باكتشاف المواهب الجديدة إلى الجمهور، وأيضا إلى لجنة التحكيم، وتبحث دائما فكرة هذا البرنامج على أجمل الأصوات، والمواهب في برنامج عرب جوت تالنت الموسم السادس لجنة، والممثل أحمد حلمي والمغنية نجوى كرم، وعلى جابر، والتي تسعى دائما في هذا البرنامج إلى اكتشاف جميع المواهب، ونقلهم إلى العالمية، والشهرة من خلال برنامج عرب جوت تالنت الجزء السادس.

مشاهدة برنامج المواهب “Arabs Got Talent “

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أرب جوت تالنت Arabs Got Talent

برنامج أرب جوت تالنت اون لاين |الموسم السادس، في الحلقة التاسعة وقد تم تقديم سابقاً بعض العروض المميزة مثل ألعاب الخفة التي قامت بها طفلة سعودية في فرقة ماجيك كيدز حيث تفاجأ كثيرا لجنة التحكيم، والجمهور بعرضها، وقامت بتقديم شقيقتها في هذا العرض بعد أن أقنعت لجنة التحكيم أنها تقوم بتقديم عرض مع عروستها، ولكن تفاجئت كثيرا لجنة التحكيم أنها وضعت أختها داخل الصندوق، وهذه الخدعة حيرت كثيرة للجنة التحكيم، ولكن هذا العرض، بالإضافة إلى وجود العديد من العروض المتنوعة في برنامج ارب جوت تالنت، وحازت على إعجاب لجنة التحكيم كثيرا.

مواهب تستعد لرابع حلقات العروض المباشرة برنامج Arabs Got Talent

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موعد عرض الحلقة التاسعة من برنامج Arabs Got Talent

برنامج عرب جوت تالنت يتم عرض على كل قنوات أم بي سي مصر و قناة ام بي سي 4، تردد “قناة ام بي سي العراق”، برنامج أرب جوت تالنت 2019 الموسم السادس مواعيد عرض الحلقة 8 HD، على قمر النايل سات حيث يتم إذاعة البرنامج كل يوم السبت من كل أسبوع في السعودية والعراق والكويت في تمام الساعة التاسعة، ويتم إذاعته في مصر، وفلسطين، والأردن في تمام الساعة الثامنة مساءا، وعند الساعة العاشرة بتوقيت الإمارات.

انطلاق رابع حلقات العروض المباشرة برنامج Arabs Got Talent

استعدوا لحلقة مليئة بالحماس والتشويق، تنطلق يوم السبت القادم 13 إبريل 2019، رابع حلقة للعرض المباشر على الهواء، العرض المباشر LIVE مشاهدة برنامج Arabs Got Talent ، برنامج المواهب «Arabs Got Talent»، موسم السادس الحلقة التاسعة،بحيث يضم العرض 8 مواهب جديدة.

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# مواهب مشاركة في العرض الرابع المباشر لبرنامج أرب جوت تالنت

الحلقة التاسعة من برنامج Arabs Got Talent

برنامج أراب جوت تالنت” الحلقة التاسعة يعرض يوم السبت 2019/4/13، شاهد حلقات السابقة من برنامج Arabs Got Talent، موقع شاهد نت لعرض حلقات برنامج Arabs Got Talent والحلقة التاسعة “من هنا”.

سنتابع معكم أهم لحظات في برنامج Arabs Got Talent، لعرض رابع حلقات العروض المباشرة هذا الموسم فتابعونا.