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أغنية أصالة الجديدة “بنت الأكابر” تقترب من المليون بعد طرحها بيوم

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اقتربت الأغنية الجديدة للفنانة أصالة بعنوان “بنت أكابر” من تحقيق المليون الأول لها في اليوم الأول من طرحها على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وتعد هذه الأغنية هي أول أغنية تغنيها أصالة باللهجة الصعيدية.

 

تجدر الإشارة أن أغنية “بنت أكابر” من كلمات أبو نعمة وألحان محمود الخيامي وتوزيع علي فتح الله، وكليب الأغنية من إخراج أدهم الشريف.

من الجدير بالذكر أن تقوم النجمة أصالة بإحياء حفل غنائي في المملكة العربية على مسرح الملك فهد بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، ويشاركها في هذا الحفل المطرب السعودي المشهور عبادي الجوهر.

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الكلمات الدلائليه
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