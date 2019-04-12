كلمات أغنية القمر لـ محمد رمضان الأكثر رواجا على You Tube

كلمات أغنية القمر لـ محمد رمضان ، حيث حققت أغنية القمر محمد رمضان أكثر من 5 مليون في أول أسبوع لها، بل دخلت فى قائمة الأكثر رواجا على You Tube اليوتيوب، كالعادة استطاعت الأغنية أن تحظى بمشاهدات مرتفعة، وظل يتداولها الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فهى على نفس نمط أغانيه السابقة “مافيًا، نمبر وان”، وتربع الفنان محمد رمضان منذ الساعات الأولى من طرح أغنية القمر على عرش الترند، ظل الجميع يبحث عن أغنية محمد رمضان الجديدة كما ينشر كلمات أغنية محمد رمضان القمر على مواقع التواصل الاجتماعى حيث تحمل معاني ورسائل كثيرة من حياتنا اليومية، وكل ذلك دفع أغنية القمر محمد رمضان لتكون الأكثر رواجا على You Tube ونعرض كلماتها في السطور التالية.

كلمات أغنية القمر محمد رمضان

عرض كليب أغنية القمر محمد رمضان لأول مرة في حفله الغنائى الأخير الذى أقامه في ساحة مركز المنارة بالتجمع الخامس، وهى من كلمات فرغلي بلاكس، وكلماتها على النحو التالي

ضيعت حياتي في ايه ربنا هيحاسبني بصحى كل يوم مش بفكر إلا في حلمي مفيش وقت للنوم قطر العمر بيجري لما الأبواب تقفل بقف و أكسرها برجلي سألوني نفسي اطلع ايه لما اكبر قولتلهم حلمي اني اطلع القمر ضحكوا عليه افتكروني بهزر هنشوف مين فينا هيضحك لما اوصل بدأنا من الصفر تعبنا ومكنش في جبنا فلوس بس الثقة في الله اغنى من اي كنوز عشنا وشفنا المر ومن الدنيا اتعلمنا دروس يا اما تموت وانت بتحارب يا تعيش من غير حظوظ طول ما الساعة بتلف هتشوف فيها عقارب يا اما تموت من السم يا اما تتعلم تقرص الزمار والطبال بتجمعهم المواويل مهما تدق على الراس طبول بنضحك ونقوم نرقص عايزيني اختفي بس عشان يبانو Advertisements النجاح حصان وانا ماسك لجامه واللي يحبطك سيبك من كلامه هو زعلان عشان انت عايش أحلامه بيحاولوا يهدموك حلمك طير هيحاولوا يوقعوك انجح لحد ما كل الفشلة يكرهوك ضيعت حياتي في ايه ربنا هيحاسبني بصحى كل يوم مش بفكر إلا في حلمي مفيش وقت للنوم قطر العمر بيجري لما الأبواب تقفل بقف و أكسرها برجلي سألوني نفسي اطلع ايه لما اكبر قولتلهم حلمي اني اطلع القمر ضحكوا عليه افتكروني بهزر هنشوف مين فينا هيضحك لما اوصل كليب أغنية القمر محمد رمضان

يحكى كليب أغنية القمر محمد رمضان مشاهد عديدة ويظهر فيه طفل صغير و تراوجه أحلامه المستقبلية، وشريط الأيام يدور من حوله، ومشاهد أخري للأسطورة وهو يغنى وكأني الكليب أشبه بحلقة مسلسل.

الجدير بالذكر أن أغنية القمر محمد رمضان تم طرحها على الصفحة الرسمية للأسطورة محمد رمضان على موقع يوتيوب، وهى من كلمات وألحان فرغلي بلاكس، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج شركة سينرجي.