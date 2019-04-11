حنان مطاوع تاجرة موبليات مع ياسر جلال في “لمس أكتاف” رمضان القادم

تشارك الفنانة حنان مطاوع في مسلسل “لمس أكتاف” مع الفنان ياسر جلال في رمضان المقبل.

وقالت حنان مطاوع أنها تقدم شخصية تدعى “عايدة” ومتزوجة من “حازم” والذي يعمل في تجارة المخدرات، ويقوم بهذا الدور الفنان “فتحي عبد الوهاب”، ويدور محور دورها عن عملها في تجارة الموبيليا والأخشاب، وهذا بخلاف المشاجرات التي تحدث بينهما وبين “صدفة” والتي تقوم بهذا الدور الفنانة هاجر الشرنوبي بسبب “زيدان” الذي يقوم بدره الفنان محمد عز.

وأضافت الفنانة حنان أن مسلسل “لمس أكتاف” ينتمى إلى نوعية الإثارة والأكشن والتشويق، وهذا بشكل احترافي.

مسلسل “لمس أكتاف” بطولة ياسر جلال، فتحب عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، دنيا عبد العزيز، محمد عز، هاجر الشرنوبي، كرم جابر وغيرها من الفنانين، وهو من سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنياوي، وإنتاج شركة سينرجي.

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