نانسي عجرم تطرح أغنيتها الوطنية الجديدة “راجل وابن راجل”

طرحت المطربة اللبنانية نانسي عجرم أجدد أغانيها التي حملت اسم “راجل وابن راجل” في حب مصر، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان وليد سعد، توزيع أحمد عادل، والكليب من إخراج بتول عرفة.

وقد لاقت الأغنية ردود فعل إيجابية بعد طرحها بشكل مباشر، وحصدت مشاهدات خلال الساعات الأولى من إطلاقها، وتهدف كلمات الأغنية ومشاهدها إلى إطلاق طاقات الشباب في بناء الوطن.

وجاءت الأغنية في إطار وطني لدعة مسيرة البناء والتقدم وظهر في الكليب مشاهد على الطبيعية من الشارع المصري وجسدت معظم الرموز والشخصيات العامة والشخصيات الرياضية المصرية الناجحة التي رفعت اسم مصر في الكثير من المحافل الرياضية.

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ويذكر أن نانسي عجرم طرحت مؤخراً أجدد أغانيها المصورة على شكل الفيديو كليب “الحب زي الوتر” وحققت من خلاله ردود أفعال إيجابية وأعلى نسبة مشاهدات .