موقع النور ارطغرل 143: عرض الحلقة الجديدة TRT1 الأربعاء 10 أبريل “إعدام أورانوس” وتفاصيل...

نتابع معكم رابط موقع النور ارطغرل لعرض الحلقة الجديدة 143، التي يتم عرضها على الموقع الرسمي النور، ومن ثم نتابع معكم رابط أرطغرل الموسم الخامس، وتحديث العرض على القناة التركية الأولى الأربعاء المقبل، والإعادة الخميس بالترجمة على اليرموك والقدس ودعوة، ونتابع معكم أخبار وتفاصيل المسلسل التركي الأعلى بحث بالوطن العربي.

موقع النور ارطغرل

قام فريق العمل في مسلسل ارطغرل بالتدريب بشكل مكثف قبل بدء التصوير في المسلسل، ومن ثم متابعة عامة لطرق التدريب لفريق العمل، حيث تم التدريب بشكل كلي على ركوب الخيل، وعلى الضرب بالسيوف، وعلى رمي القوس والسهم، ومتابعة عامة للأعمال الفنية، وتم شراء أكثر من 1000 قطعة ملابس تخص الدولة التركية والمغول والبيزنطيين وبعض القبائل المتنوعة.

بطاقة مسلسل أرطغرل التركي

موقع النور ارطغرل الموسم الخامس

الحلقة 143 الجديدة

موعد عرض المسلسل يوم الأربعاء 10 أبريل 2019 العرض الأول على القناة التركية الأولى

الإعادة للمسلسل على قناة اليرموك والقدس ودعوة

يتم عرض المسلسل على موقع النور يوم الأربعاء بالمساء

توقيت العرض الساعة 8:00 مساءًا بتوقيت القاهرة على TRT1.

موقع النور ارطغرل 143

يمكنكم متابعة الحلقة الجديدة من مسلسل أرطغرل من هذا الرابط، وعن طريقه تستطيع متابعة الأحداث المتنوعة من مسلسل ارطغرل التركي الموسم الأخير، ويتم إذاعة الحلقة بالترجمة بدون تشفير، ولكن عليك تسجيل الإشتراك أولًا، ومن ثم متابعة الحلقات بشكل كامل، تابع الآن المسلسل على القناة التركية الأولى ومن ثم موقع النور بالترجمة والإعادة للحلقة مباشر

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مسلسل ارطغرل التركي

أرطغرل قام بالعديد من الحيل والأفكار، وذلك بشأن الإيقاع بالخصوم، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل محتوى متميز، ويعد أطغرل هو المسلسل الأول التركي الذي يسجل أعلى نسب مشاهدة، ومتابعة عامة لأخبار المسلسل، ويوضح الإعلان الدعائي أن أرطغرل سيقوم بقتل أورانوس، بعد أن علم بحقيقته، ويسعى أرطغرل لكشف حقيقة دراجوس الحقيقي، ومعرفة من هو ألباستي.