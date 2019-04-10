رابط ارطغرل 143 diriliş ertuğrul الموسم الخامس “الأخير” متابعة رابط Alnoor بالترجمة...

نتابع معكم رابط مسلسل رابط ارطغرل 143، الموسم الخامس، المسلسل الذي نقوم بنقل أخباره على موقع النور لايف بالترجمة إتش دي، ارطغرل الموسم الخامس، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل محتوى متميز، ونتابع المسلسل على القناة التركية الأولى، والإعادة على قناة اليرموك ودعوة والقدس على النايل سات، نتابع معكم كل جديد عبر التحديثات في السطور التالية.

رابط ارطغرل 143

يعتبر مسلسل أرطغرل من أشهر المسلسلات التركية الحالية، ونتابع معكم صراع الدولة التركية مع الدولة المغولية، والتي يتم تجسيدها من جانب الممثل التركي أنجين ألتان، ونتابع معكم التقارير الهامة، ويسعى أرطغرل للإنتصار على المغول وتأسيس الدولة التركية ومن ثم تبدأ سلسلة مسلسل قيامة عثمان في آخر عام 2019.

أخبار مسلسل أرطغرل الحلقة الجديدة

رابط ارطغرل 143

الموسم الخامس والأخير بالمسلسل

يتم انتهاء عرض الموسم الخامس في شهر مايو المقبل

تبدأ سلسلة قيامة عثمان في آخر العام

موعد عرض الحلقة الجديدة يوم الأربعاء 10 أبريل 2019

الإعادة على قناة اليرموك والقدس ودعوة يوم الخميس 11 أبريل

توقيت الحلقة الساعة 8:00 مساءًا بتوقيت القاهرة والساعة 9:00 مساءًا على القناة التركية الأولى

متابعة رابط ارطغرل 143

يمكنكم مشاهدة مسلسل ارطغرل 143 من هذا الرابط، ويتم إذاعة الحلقة يوم الأربعاء بعد العرض الأول على القناة التركية الأولى، ويتم إذاعة الحلقة بالترجمة لايف بدون تشفير، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل محتوى متميز، ويتم إذاعة الحلقة يوم الأربعاء من كل أسبوع، قبل عدة حلقات بسيطة من إنتهاء عرض الموسم الخامس وبدء مسلسل قيامة عثمان الجديدة قيامة ارطغرل لايف، ارطغرل شاه التركي، diriliş ertuğrul لايف، ارطغرل بدون تقطيع، مشاهدة ارطغرل بالعربية، مشاهدة حلقات ارطغرل على النت، تابع لايف ارطغرل، قيامة عثمان، مسلسل ارطغرل بالتركي، قناة TRT التركية، موقع النور بالعربي، رابط موقع النور لايف، رابط ارطغرل التركي، مشاهدة ارطغرل بالعربي، مشاهدة ارطغرل مترجم.

مسلسل ارطغرل 143

يعتبر أهم وأبرز الأحداث في مسلسل أطغرل هي عزل بامسي من قيادة المحاربين، وذلك بعد أن خالف أمر أطغرل، وتحرك من مكانه، ولكنه فعل ذلك لصالح إنقاذ المحاربين، بعد أن علم بأن المغول ذهبوا خلف الأحصنة وكذلك لخطف كيكاوس، ونتابع معكم كل جديد.