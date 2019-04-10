ارطغرل 143 موقع النور بالترجمة “تابع حلقات أرطغرل بالعربي” أرطغرل 143 الأربعاء TRT1

نتابع معكم رابط عرض ارطغرل 143، وذلك في القناة التركية الأولى، والإعادة على قناة اليرموك والقدس ودعوة، تابع مسلسل ارطغرل التركي يوم الأربعاء المقبل 10 أبريل والإعادة بالتلفاز يوم الخميس 11 أبريل 2019 على القنوات الفضائية التي نشير إليها في السطور المقبلة، ونرصد لكم كل جديد عبر نقل محتوى متميز حول مسلسل ارطغرل شاه الموسم الأخير.

ارطغرل 143

صرح النجم أنجين ألتان، أن الموسم الحالي هو الأخير له في هذا المسلسل، وسوف يتم بدء سلسلة قيامة عثمان، الجدير بالذكر أن حلقات الموسم الخامس سوف تنتهي في شهر مايو المقبل، بعد أن يصل عدد الحلقات إلى عدد 150 حلقة حسب التصريح الرسمي من صناع المسلسل التركي.

معلومات المسلسل التركي

ارطغرل 143

موعد عرض الحلقة الجديدة يوم الأربعاء 10 أبريل 2019

توقيت الحلقة الساعة 8:00 مساءًا بتوقيت مصر والساعة 9:00 مساءًا بتوقيت السعودية

العرض الأول على القناة التركية الأولى بدون ترجمة

الإعادة على قناة اليرموك والقدس ودعوة

يتم عرض الحلقات على موقع النور بالترجمة بعد العرض على القناة التركية الأولى.

ارطغرل 143 الموسم الخامس

متابعة عامة لأحداث الموسم الخامس ارطغرل 143 من هذا الرابط، الذي يتيح لكم المشاهدة المباشرة يوم الأربعاء من كل أسبوع، وذلك في ساعة متأخرة بعد عرض الترجمة، ويتم عرض المسلسل بشكل أولي على قناة التركية الأولى لايف، ومن ثم نتابع معكم حلقات الموسم الخامس، بعد تسجيل الإشتراك يتم عرض المسلسل بشكل كامل، ونرصد لكم أخبار الحلقات ارطغرل 143، متابعة حلقات ارطغرل 143، تابع لايف مسلسل أرطغرل 143، موقع النور أرطغرل، سيما كلوب ارطغرل 143، بث مسلسل أرطغرل 143، مشاهدة مسلسل ارطغرل 143، أرطغرل الموسم الخامس الحلقة 143، أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 143، حلقات ارطغرل، رابط مسلسل ارطغرل، ارطغرل التركي.

تفاصيل أطغرل الموسم الخامس

الإعلان الدعائي الجديد للمسلسل يوضح أن أرطغرل سوف يقتل أورانوس، الذي كان يدعى دراجوس المزيف، بعد أن قام بنصب فخ له، على أساس أنهم وجدوا الذهب، ومن ثم متابعة كيف نصب أرطغرل الفخ للجميع، بعد أن فشل ألينجاك في القبض عليه، وفشل ألينجاك في الوصول للذهب وبالتالي تم إختطاف كيكاوس منه، ونتابع المزيد.