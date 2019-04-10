ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 143 الموسم الجديد |رابط موقع النور| توقيت الحلقة والإعلان الرسمي للحلقة...

نتابع معكم ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 143 الجديدة، الموسم الخامس والأخير الذي يتم عرضه على القنوات الفضائية، وحاز على أعلى نسبة مشاهدة، وذلك في وسط المسلسلات التركية الهامة، ونتابع معكم أخبار المسلسل التركي الشهير، وكذلك رابط المسلسل التركي أرطغرل سليمان على موقع النور، وكذلك متابعة عامة لأحداث المسلسل.

ارطغرل الجزء الخامس

حصل المسلسل التركي أرطغرل على العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل مسلسل في ديسمبر 2018 الماضي، وحاز على جائزة الأفضل من قبل ولكن صناع المسلسل رفضوا إستلام الجائزة بعد أن قللوا من الإنتاج والتمثيل حول المسلسل التركي، وهو نتابعه عن قرب من خلال المسلسل الأعلى بحث بالوطن العربي.

بطاقة مسلسل ارطغرل

ارطغرل الجزء الخامس

الحلقة 143 الجديدة بالعرض الأول

موعد الحلقة الأربعاء 10 أبريل 2019 على قناة TRT1

الإعادة على قناة اليرموك والقدس ودعوة الفضائية

الموسم الأخير لمسلسل أرطغرل ينتهي في شهر مايو 2019

إعلان هام حول وصول الموسم الخامس إلى 150 حلقة

تبدأ سلسلة قيامة عثمان في آخر عام 2019 حسب الأخبار الهامة لصناع المسلسل.

ارطغرل الجزء الخامس 143

تابع الآن المسلسل التركي قيامة ارطغرل 143 من هذا الرابط، الذي يتم عرض الحلقات به كل أربعاء، وقبل أن يتنهي عرض الموسم الخامس، تستطيع متابعة كافة الحلقات بعد تسجيل الإشتراك بالموقع، ونتابع معكم المسلسل يوم الأربعاء بعد العرض على القناة التركية الأولى، ومن ثم الإعادة على موقع النور، وعلى التلفاز تستطيع متابعة الحلقات على اليرموك والقدس 143 diriliş ertuğrul حلقات أرطغرل الموسم الخامس، متابعة حلقات ارطغرل، مسلسل ارطغرل شاه، أرطغرل شاه التركي، ertuğrul، تابع ارطغرل الجزء الأخير، أرطغرل الموسم الأخير، شاهد أرطغرل لايف، مشاهدة ارطغرل 143، ارطغرل الحلقة 143، رابط موقع النور، أرطغرل بالعربي، أرطغرل مترجم، أرطغرل مدبلج، ارطغرل على قناة TRT1، قناة TRT1.

تفاصيل مسلسل أرطغرل 143

أرطغرل قام بالعديد من الحيل والأفكار بعد أن تم مداهمة القبيلة الخاصة به من قبل ألينجاك قائد المغول، وتم تكليف ألينجاك بذلك بعد أن سرق أرطغرل الذهب من المغول، وقام أرطغرل بتغيير الرسائل الخاصة بهولاكو عن طريق مارغان الجاسوس التركي، الذي تم كشف السر الخاص به، وتم إختطافه من قبل ألينجاك، ولكن تم تحريره.