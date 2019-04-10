Lovers Despite The Divorce 9 ⬅ Today| نزلت دلوقتي عُشاق رغم الطلاق الحلقة 9 على شاشة mbc وموقع شاهد...

نتابع مع كل عشاق الدراما الخليجية عرض الحلقة الثامنة من مسلسل عشاق رغم الطلاق والذي سوف يعرض مساء اليوم عبر شاشة قناة mbc، حازت المسلسلات الكويتية على إهتمام العديد من المشاهدين خلال الفترة الأخيرة حيث تطرقت إلى مناقشة الدراما الإجتماعية داخل الشارع العربي، حيث انتشرت مشكلة الطلاق بشكل كبير داخل الوطن العربي، تلك المشكلة التي لها العديد من الأثار السلبية على الأسرة والمجتمع.

مسلسل عشاق رغم الطلاق

تذاع أولى حلقات المسلسل الكويتي عشاق رغم الطلاق الأحد الموافق 31 مارس من خلال قناة mbc كما يتم إعادة عرض الحلقات من خلال موقع شاهد نت على شبكة الإنترنت، أما عن نجوم العمل فتقوم بالبطولة النجمة نور الكويتية ولطيفة المجرن وإيمان الحسيني وصابرين بورشيد وسليمان الياسين وإنتصار الشراح، المسلسل من تأليف علياء الكاظمي ومن إخراج خالد جمال.

يناقش مسلسل عشاق رغم الطلاق بعض القضايا الأسرية وعلى رأسها مشكلة الطلاق والخيانة بين الأزواج وغيرها من المشاكل التي تدور داخل المجتمع العربي وأصبحت واقع ملموس لدي العديد من المشاهدين.

عشاق رغم الطلاق الحلقة 8

من المنتظر عرض مسلسل عشاق رغم الطلاق في تمام الساعة الرابعة مساءاً بتوقيت القاهرة والساعة الخامسة بتوقيت السعودية وذلك من خلال شاشة mbc، جدير بالذكر أن حلقات المسلسل يتم إذاعتها من خلال موقع شاهد نت عقب عرضها بساعات قليلة، فانتظرونا لتوفير رابط مباشر لمشاهدة الحلقة.