ارطغرل 143 مترجم: أحداث مثيرة عبر قيامة ارطغرل الحلقة 143 الجزء الخامس موقع النور alnoot-tv حصرياً

ما زال مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس يحتل الصدارة ويتربع على عرش عمليات البحث على جوجل في معظم الدول العربية، فهذا الجزء يختلف تماماً عن الأجزاء السابقة فهو يشهد الكثير من الأحداث المثيرة والهامة في حياة الغازي ارطغرل بن سليمان شاه وصراعه مع قلعة ليفكه وامبراطورية المغول، ويرغب الكثير الإطلاع على أحداث وتفاصيل ارطغرل 143 مترجم موقع النور الجزء الخامس.

وقد انتهت تالحلقة الماضية من مسلسل قيامة ارطغرل 142 مترجمة الجزء الخامس بوقوع أورانوس ومن معه في فخ ارطغرل ليحكم قبضته عليهم بعدما ألقى لهم طعم الخريطة التي تحتوي على مكان الذهب وسارع دراجوس بإرسال محاربه أورانوس وعدد من المحاربين أيضاً ليقعوا فخ في أيدي ارطغرل ومحاربيه.

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كما شهدت الحلقة الماضية اختطاف ألباستي لابن بامسي وإصابة زوجته بجرح خطير وكان ذلك باتفاق مع شقيقته سيرما التي نفذت هذا الكمين لزوجة بامسي وأولاده، كما تم القبض على زانغوتش “دراجوس” وأثناء مصاحبة المحاربين له لوضعة في الزنزانة قام بقتلهم والهروب.

وكانت عملية خطف ابن بامسي ألب بتخطيط من بيبولات وشقيته سيرما وباتور ألب وذلك من أجل جعل ارطغرل فاقد السيطرة على تحقيق الأمن والأمان.

وتم نشر إعلان قيامة ارطغرل 143 مترجم موقع النور الجزء الخامس، والذي يشهد معاقبة أورانوس وذبحه أمام أهل سوغوت جميعاً وذلك من أجل الخيانة التي قام بها مع ارطغرل ومحاربيه بالاتفاق مع ألباستي.

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وينكشف خلال مسلسل ارطغرل 143 مترجم موقع النور الجزء الخامس تعرض السيدة إيلبغلي للإصابة أثناء ذهابها مع السيدة سالجان وبعض من المحاربين بحثاً عن أيبارس ابن بامسي الذي تم خطفه، كما يكتشف بيبولات أن ألينجاك ما زال على قيد الحياه ويحاول التخطيط للخلاص منه بقتله.

ونحن في انتظار الكشف عن الإعلان الثاني مسلسل قيامة ارطغرل 143 مترجم الجزء الخامس موقع النور والذي سيكشف المزيد من الأحداث المثيرة والأسرار الكثيرة.

متابعينا سوف نوفر لكم مشاهدة قيامة ارطغرل 143 مترجم الجزء الخامس موقع النور عبر هذه الصفحة يوم الأربعاء المقبل وذلك في المواقيت المعروفة كما تعودنا.

وسيتم عرض مسلسل قيامة ارطغرل 143 مترجم الجزء الخامس موقع النور يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مصر وذلك بعد انتهاء عرض الحلقة عبر قناة تي آر تي التركية.

ارطغرل 143 مترجم الجزء الخامس إعلان ثان

وتشاهدون قيامة ارطغرل 143 مترجم الجزء الخامس موقع النور اليوم الأربعاء 10-4-2019 في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين، فيما سيتم بدء العرض المباشر لمسلسل ارطغرل الحلقة 143 الجزء الخامس عبر قناة تي آر تي التركية في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت السعودية.