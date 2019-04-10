تراند اليوم : متابعة قيامة أرطغرل الحلقة 143 الجزء الخامس Diriliş Ertuğrul بث مباشر على قناة trt1 التركية – تي آر...

يمكن للجميع متابعة قيامة أرطغرل الحلقة 143 الجزء الخامس Diriliş Ertuğrul بث مباشر على قناة trt1 التركية – تي آر تي1 التي يتم عرضها غد الأربعاء الموافق 10 إبريل، في حلقة نارية وبها العديد من المفاجآت التي تأتي بقيامة أرطغرل الحلقة 143 الجزء الخامس Diriliş Ertuğrul بث مباشر على قناة trt1 التركية – تي آر تي1، ولكن الحلقة غير مترجمة لذك يتم عرضها مترجمة على موقع النور المتخصص في ترجمة المسلسلات التركية و تكون مترجمة و تعرض الحلقة 143 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قنوات عديدة يوم الخميس الموافق 11 أبريل.

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تحمل أرطغرل 143 من الجزء الخامس، العديد من الأحداث التي لم يتوقعها البعض بعد أن شهدت الحلقة الماضية من قيامة أرطغرل الكثير من الأحداث حول أرطغرل الذي أستطاع أن يقع بقائد القلعة البيزنطية أورانوس في الفخ وسيتم أعدامه في الحلقة 143 وسط سوغوت فيما قتل دراغوس أثنين من أهم محاربي قبيلة الكاي بعد محاولتهم إداعه في السجن بعدما أكتشفوا حقيقته، ومن المتوقع أن تشهد مقتل ايلبيليغي على يد رجال اخيها بيبولات الخائن والمتأمر مع جيش المغول.

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جدير بالذكر مسلسل قيامة أرطغرل، هو مسلسل تاريخي تركي تقع أحداثه في القرن 13 الميلادي، ويعرض مقدمات ودوافع تأسيس الدولة العثمانية من عرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وقام بدور أرطغرل الممثل التركي إنجين التان دوزياتان.