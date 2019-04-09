“Follow” عشاق رغم الطلاق 8

بعد النجاح الساحق الذي حققه المسلسل الكويتي الشهير غصون في الوحل، اتجهت أنظار جميع عشاق الدراما العربية في جميع أنحاء الوطن العربي نحو الدراما الكويتية، وأصبحت المسلسلات الكويتية محط أهتمام الجميع في الوطن العربي، وعقب انتهاء عرض المسلسل الكويتي غصون في الوحل يوم الخميس الماضي، سوف تقوم قناة إم بي سي 1 ابتداء من يوم الأحد الموافق 31 مارس 2019 بعرض حلقات مسلسل كويتي جديد يحمل اسم عشاق رغم الطلاق ويقوم بدور البطولة في هذا المسلسل الفنانة الكويتية الشهير نور، ومن خلال موقعنا عرب فور نيوز سوف نوفر لكم رابط مباشر للاستمتاع بهذا العمل الدرامي الجميل.

مسلسل عشاق رغم الطلاق

مسلسل عشاق رغم الطلاق من نوعية المسلسلات الاجتماعية التي تقوم بعرض بعض المشكلات الاجتماعية التي تحدث داخل المجتمع العربي، ويناقش هذا العمل الدرامي مشكلة من أهم المشاكل الاجتماعية وهى مشكلة الطلاق وما يحدث للمرأة المطلقة ونظرة المجتمع لها،كما يتناول المسلسل بعض القصص الواقعية التي تحدث في الكثير من الأسر العربية التي يحدث بها حالات طلاق.

أبطال مسلسل عشاق رغم الطلاق

يضم مسلسل عشاق رغم الطلاق مجموعة كبيرة من نجوم الدراما الكويتية وعلى رأسهم الفنانة نور الكويتية والتي تقوم بدور البطولة في هذا المسلسل ويشاركها البطولة مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات منهم (انتصار الشراح، سليمان ياسين، هيام الحسن، يوسف المحمد، غادة الزدجالي، رانيا شلهاب، شهد سلمان).

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موعد عرض مسلسل عشاق رغم الطلاق

من المقرر أن تقوم قناة MBC 1 الفضائية بعرض الحلقة الأولى من مسلسل عشاق رغم الطلاق يوم الأحد الموافق 31 مارس 2019، وسوف يذاع المسلسل كعرض أول في تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 5:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسوف يتم عرض المسلسل يوميا من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.

مشاهدة الحلقة الثامنة من عشاق رغم الطلاق

سوف يقوم موقع شاهد نت بعرض الحلقة الثامنة من مسلسل عشاق رغم الطلاق اليوم عقب انتهاء عرضها على قناة إم بي سي، ويمكن الاستمتاع بالحلقة من خلال موقع شاهد نت وسوف نضع لكم الحلقة عقب رفعها مباشرة.