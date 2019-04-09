كلمات اغنية مقدرش عالنسيان الجديدة لعمرو دياب

كلمات أغنية مقدرش عالنسيان التي أحبها الجماهير، هي ما نقدمه لكم زوار موقعنا عرب نيوز، وهي أحدث أغنية للمطرب عمرو دياب، وهو الذي تربع على قمة الغناء العربي لما يزيد عن ثلاثين عامًا، ويعد أسطورة في مجال الغناء، وكان الهضبة قد أعلن عبر حسابه على الفيس بوك أمس عن أغنية مقدرش على النسيان، والتي قام بتلحينها عمرو مصطفى.

كلمات مقدرش عالنسيان

مقدرش عالنسيان ولو طال الزمن.

دايما على بالي وعمري ما نسيت.

*******

ياما قاللي إحساسي هنرجع في أمل.

وبقلبي غنتلك وفي دروبك مشيت.

أنا لسه عايش ليك وقلبي ليك بيحن.

وكام ليلة من لهفة أشواقي ناديت.

إزاي حبيبي أنساك ومن غيرك أحن.

عايش على الذكرى وعمري ما نسيت.

*****

مقدرش ع النسيان ولو طال الزمن

دايما على بالي وعمري ما نسيت.

******

ارجعلي زي زمان مفيش وقت لزعل.

أيامنا وحشاني إرجع مستني إيه؟

قوللي أعمل إيه تاني أكتر م اللي اتعمل؟

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بعدك على عيني ومش قادر عليه.

*****

أنا لسه عايش ليك وقلبي ليك بيحن.

وكام ليلة من لهفة أشواقي ناديت.

إزاي حبيبي أنساك ومين غيرك أحن؟

عايش على الذكرى وعمري ما نسيت.