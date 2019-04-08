عماد كمال يقدم أغنيتين فى “الواد سيد الشحات” إحداهما بتوقيع أكرم حسنى

كشف المطرب عماد كمال عن مشاركته بغناء أغنيتين في مسلسل “الواد سيد الشحات” للنجم أحمد فهمي الذي سيتم عرضه في شهر رمضان القادم، موضحاً أن الأغنية الأولى من كلمات وألحان أكرم حسني وتوزيع كينج، أما الأغنية الثانية فمن كلمات سمر أحمد وألحان وتوزيع حميد الشاعري.

تجدر الإشارة أن مسلسل “الواد سيد الشحات” الذي سيتم عرضه في رمضان القادم يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وإخراج أحمد الجندي ومن إنتاج شركة سينرجي، ويشارك أحمد فهمي البطولة هنا الزاهد لأول مرة، كما يشاركهم محمد عبد الرحمن “توتا” بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل أكرم حسني ومحمد ثروت.