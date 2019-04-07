سمية الخشاب تعلق على تكريمها مجسما لـ ختم النبي: “وسام على صدري”

علقت الفنانة سمية الخشاب على منحها مجسم لختم النبي محمد صلى الله عليه وسلم كدرع تكريم من جمعية المنتجين والمؤلفين بالسعودية، حيث قالت سمية الخشاب: “إن منحها الدرع بهذا الشكل، هو وسام على صدرها وشرف كبير، مؤكدة أن الجمعية حرصت على أن يكون الدرع على شكل ختم النبي محمد لأنهم يتباركون بشكل ختم النبي وإهدائه لها يحمل العديد من المعاني النبيلة منها الخير والسلام والأمان والبركة.

وأوضحت سمية الخشاب إلى أن الدرع الذي تم صنعه بنفس شكل ختم النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكن الدرع ليس درعاً أثريا أو تاريخيا كما يقول البعض.