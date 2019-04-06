للمرة الأول تامر هجرس يقابل دنيا سمير غانم من خلال “من أول نظرة” في رمضان القادم

انضم الفنان تامر هجرس إلى فريق عمل مسلسل “من أول نظرة”، الذي يشارك في البطولة عدد من الفنانين وأبرزهم دنيا سمير غانم ومن المنتظر عرضه في موسم رمضان القادم.

وخلال تصريحات خاصة لتامر هجرس قال: “انتهيت من تصوير بعض المشاهد الخاصة بي في مدينة الإنتاج الإعلامي والتي جمعتني ببطلة المسلسل دنيا سمير غانم، حيث أشارك في 15 حلقة ضمن الأحداث وأشار أن يراهن على هذا الدور بقوة في الماراثون الرمضاني، وقال أنه متواجد في الوقت الحالي في الجونة وسيعود في أيام قليلة لاستئناف تصوير باقي مشاهده في العمل.

مسلسل “من أول نظرة” معتمد على 3 قصص مختلفة، يشارك في بطولة الـ 10 حلقات الأولى محمد سلام وشيماء سيف وعمرو وهبة، للمخرج خالد الحلفاوي، وإنتاج سينرجي وهشام كمال، وأيضاً يظهر الإعلامي رامي راضون وزح بطلة المسلسل في العمل ومعه هشام جمال وأوس أوس بالإضافة إلى الفنان الكبير سمير غانم ودلال عبد العزيز وبيومي فؤاد.