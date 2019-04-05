أول تعليق من بسمة بوسيل على خبر زواج تامر حسني من أسيل عمران

أعلنت بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني أنها تعرضت لكذبة إبريل، بعد انتشار الكثير من الأقاويل بشأن زواج تامر حسني من الفنانة أسيل عمران بطلة كليب “ناسيني ليه” سراً.

وتلقت بسمة نصيحة من متابعيها على حسابها على “إنستجرام”، تحدثت بثقة عن ضرورة توخي الحذر من أسيل قائلة: “نصيحة احترسي من أسيل، وأنا عارفة بقول إيه”.

وردت بسمة بوسيل عليها قائلة: “حبيتي حرام تحكمي على حد وأنت ما تعرفهوش، أسيل بنت متربية أوي ومحترمة، وهي وتامر أصدقاء جداً، وبقت صاحبتي أنا كمان لما تعرفنا على بعض”.

وأضافت “بوسيل”: : وإحنا أصلاً بنفهم أوي في الناس، تامر عمره ما بيقرب لبيته ناس وحشة، فعشان كده ميصحش حتى تفكري لثانية في حاجة كدة”.

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وقد حققت أسيل عمران نجاحاً كبيراً بعد مشاركتها في تصوير أحدث كليب لتامر حسني بعنوان “ناسيني ليه”، وقدما سوياً لقطات رومانسية مؤثرة.

وقد أعلن تامر حسني مؤخراً، اختياره لأسيل لمشاركته بطوله فيلمه الجديد، وأكدت أسيل، أن تامر أشترط عليها الإقامة في القاهرة لمدة شهر على الأقل، حتى تتقن اللهجة العامية المصرية قبل تصوير الفيلم.