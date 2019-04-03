بث مباشر الحلقة 142 قيامة ارطغرل كاملة مترجمة| شاهد العرض الاول أرطغرل 142 Diriliş Ertuğrull عبر...

شاهد بث مباشر الليلة للحلقة 142 من قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrull، حيث يتشوق الملايين إلى مشاهدة الحلقة الليلة و معرفة ما سيحدث فيها خاصة و أن الاعلان الذى تم اذاعته، و الذى عرض بعد المقاطع من الحلقة المقبلة يؤكد وجود أحداث مثيرة فى هذه الحلقة، و كثير من الأحداث الغير متوقعة ستققع، و سنشاهد ماذا سيحدث لأرطغرل و محاربيه، و ماذا سيفعل، كثير من القنوات العربية حريصة على اذاعة الحلقات أسبوعيا، المسلسل يحظى بأعلى نسبة مشاهدة بين المسلسلات التركية.

مشاهدة الحلقة رقم 142 من مسلسل قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrull

سيتم عرض الحلقة رقم 142 من مسلسل قيامة أرطغرل اليوم الأربعاء على قناة trt التركية، و ذلك فى تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ، حيث تعرض هذه الحلقة لأول مرة هلى جميع القنوات، و سيتم ترجمتها على موقع النور بعد ذلك للغة العربية.

من خلال الاعلان نتوقع حدوث العديث من الأحداث المثيرة منها تعرض أرطغرل للاصابة فى ذراعه

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البث المباشر الحلقة الجديدة من أرطغرل

تذاع المشاهد الأخيرة فى الحلقة الماضية من أرطغرل حيث استطاع أرطغرل التغلب على الينجاك قائد المغول، نشاهد فى بداية الحلقة سيهاجم الباستى و رجاله أرطغرل و الينجاك و سيتم قفذهم بالسهام و يصاب أرطغرل فى ذراعه كما يصاب الينجاك بسهم من الباستى