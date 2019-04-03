تراند اليوم : "الخليج 365" تقدم بث حي لعرض قيامة أرطغرل الحلقة 142 الجزء الخامس على قناة trt1 تي آر تي 1 التركية...

يقدم لكم الخليج 365 بث حي لعرض قيامة أرطغرل الحلقة 142 الجزء الخامس على قناة trt1 تي آر تي1 التركية وموقع النور مترجمة إلى العربية، وذلك تسهيلاً منا على محبي ومتابعي وجمهور المسلسل التركي قيامة ارطغرل، حيث أن بث حي لعرض قيامة أرطغرل الحلقة 142 الجزء الخامس يأتي على قناة trt1 تي آر تي1 التركية وموقع النور مترجمة إلى العربية، ومن المتوقع أن تأتي هذه الحلقة بالعديد من المفاجآت الجديدة والمخيفة في عائلة أرطغرل والتي ينتظر الجميع متابعتها على الخليج 365 لذلك تقدم لكم بث حي لعرض قيامة أرطغرل الحلقة 142 الجزء الخامس على قناة trt1 تي آر تي1 التركية وموقع النور مترجمة إلى العربية.

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الحلقة 142 قيامة أرطغرل

ويتوقع الجميع أن تشهد بث حي لعرض قيامة أرطغرل الحلقة 142 الجزء الخامس على قناة trt1 تي آر تي1 التركية وموقع النور مترجمة إلى العربية أحداث نارية ومثيرة، لا يتوقعها البعض، لذلك يسهل عليكم الخليج 365 وتنشر لكم بث حي لعرض قيامة أرطغرل الحلقة 142 الجزء الخامس على قناة trt1 تي آر تي1 التركية وموقع النور مترجمة إلى العربية في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

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الخليج 365 تنشر بث حي لعرض قيامة أرطغرل الحلقة 142 الجزء الخامس على قناة trt1 تي آر تي1 التركية وموقع النور مترجمة إلى العربية

تردد قناة الشرق 11137 | معدل الترميز 27500 | الاستقطاب عمودي قمر صناعي النايل سات.

تردد قناة وطن 11012 | معدل الترميز 27500 | الاستقطاب أفقي قمر صناعي النايل سات.

تردد قناة دعوة 10727 | معدل الترميز 27500 | الاستقطاب عمودي قمر صناعي النايل سات.

تردد قناة اليرموك تردد 11678 | معدل الترميز 27500 | الاستقطاب عمودي قمر صناعي النايل سات.

تردد قناة فور شباب 11316 | معدل الترميز 27500 | الاستقطاب أفقي قمر صناعي النايل سات.

تردد قناة Trt1 11042 | معدل الترميز 8400 | الاستقطاب عمودي قمر صناعي TURKSAT.

