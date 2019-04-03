مي عز الدين تواجه رسالة حب لـ بوسي: “هتنوري رمضان يا قطة الشاشة”

وجهت الفنانة الشابة مي عز الدين رسالة شكر وحب للفنانة الكبيرة بوسي، معبرة عن مدى سعادتها لمشاركتها في مسلسلها الجديد “البرنسيسة بيسة”، وهذا يعتبر التعاون الثني بينهما بعد غياب 4 أعوام، منذ أن قدما معا مسلسل “حالة عشق”.

وكتبت مي عز الدين على حسابها على “إنستجرام”، قائلة: “بشكرك على لفتاتك وتصرفاتك الجميلة معايا وبشكرك على حبك ليا وبشكرك على وجودك معايا وبشكرك على جمال روحك وقلبك ورقيك وبساطتك، إنتي نجمة من جوه وبره مش بره بس على رأسي يا أستاذة وليا الشرف إني اشتغلت معاكي مرتين ليا الشرف أصلاً إن جمعني معاكي ولو كادر واحد بوسي بإذن الله هتنوري رمضان يا قطة الشاشة”.

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ويشار أن مسلسل “البرنسيسة بيسة” بطولة مي عز الدين في ثاني تعاون درامي مع شركة سينرجي، ويشاركك في العمل بوسي، نجم مسرح مصر محمد أنور، سامي مغاوري، أمير المصري، حجاج عبد العظيم، وغيرهم، ومن إخراج أكرم فريد، وهذا هو التعاون الأول لمي عز الدين معه في الدراما.