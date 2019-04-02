تراند اليوم : بالفيديو.. قبل عرض أرطغرل 142 غدًا.. اتفرج على إعلانات قيامة أرطغرل الحلقة 142 الجزء الخامس

تعتبر أرطغرل 142 حلقة سوف تحمل العديد من الأحداث النارية، لذلك ينتظر الجميع عرض قيامة ارطغرل الحلقة 142 الجزء الخامس، التي يتم عرضها مساء غد الأربعاء الذي يوافق 3 إبريل، ولذلك يقدم لكم الخليج 365 جميع أعلانات قيامة ارطغرل الحلقة 142 الجزء الخامس، الذي طرحها موقع النور مترجمة، كنوع من التشويق والتي تحمل الكثير من الأحداث حول مارغان الذي يعذب الينجاك، كما أنه تشهد أرطغرل 142 على أرطغرل الذي قال أنه حان وقت زانغوتش، وستصبح حياة القائد دارغوس في خطر، وهذا ما اتضح في الاعلان الثاني قيامة ارطغرل الحلقة 142 الجزء الخامس، وتم عرض منها أعلانات من ارطغرل 142 تضمنوا العديد من المشاهد القوية منها رؤية أرطغرل بفتح إحدى القلاع كما أن أرطغرل سيعذب القائد المغولي ألينجاك من أجل أن يخبره بمكان ألباستي ومن هي الشخصية التي يتخفى ورائها ألباستي الخائن للقبائل التركية.

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شاهد الإعلان الأول قيامة ارطغرل الحلقة 142 الجزء الخامس



يأتي عرض قيامة أرطغرل الحلقة 142 الجزء الخامس، الحلقة النارية التي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر، غد الأربعاء في اول عرض للمسلسل حيث تعرض حلقة واحدة على قناة trt التركية وهى الناقل الحصري صاحبة العرض الأول للمسلسل، حيث أن المسلسل التركي قيامة ارطغرل تعرض كل يوم اربع من كل اسبوع، ويتم عرض قيامة ارطغرل الحلقة 142 الجزء الخامس، على موقع النور، يوم الاربعاء في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

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شاهد الإعلان الثاني قيامة ارطغرل الحلقة 142 الجزء الخامس



كما حصلت قناة اليرموك الأردنية على النايل سات على اذاعة مسلسل قيامة ارطغرل مترجم إلى اللغة العربية، حيث تقوم القناة باذعة حلقة من المسلسل التركي قيامة ارطغرل كل خميس من كل أسبوع في الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة، وفي الواحدة مساءاً يوم الجمعة يتم إعادة عرض حلقة المسلسل.

شاهد الأعلان الثالث قيامة ارطغرل الحلقة 142 الجزء الخامس

