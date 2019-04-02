تراند اليوم : أحداث قيامة أرطغرل 142 النارية الجزء الخامس- خطف أسرة بامسي ومقتل ألينجاك أبرز أحداثها

أحداث قيامة أرطغرل 142 النارية الجزء الخامس تشهد محاولة أرطغرل معرفة من هو ألباستي الذي يعمل لصالح المغول ويقتل الاتراك، وذلك عن طريق تعذيب القائد المغولي ألينجاك الذي وقع أسير لأرطغرل ومحاربيه وتشهد أحداث قيامة أرطغرل 142 النارية الجزء الخامس محاولة بيبولات قائد قبيلة الأمور والمتعاون مع المغول تحت أسم ألباستي قتل ألينجاك بسهم حتى لا يعترف عليه كما يقدم ألباستي على خطف زوجة المحارب بامسي ألب وأولاده اثناء سيرهم بمفردهم في طرق سوغوت وهو ما يغضب بامسي بشكل كبير ويحاول الإنتقام من خاطفي أولاده وزوجته ولكن أرطغرل سيهدأ من روعه حتى يفكر في التدابير التي من المفترض أن يتخذها حتى يتعرف على خاطف زوجته وأولاده.



أحداث قيامة أرطغرل 142 النارية الجزء الخامس



تعبر أحداث قيامة أرطغرل 142 النارية الجزء الخامس من أقوى ما سيتم عرضه خلال الموسم الخامس والأخير لاسيما وأن الجزء السادس سيناقش فترة زمنية جديدة وسيأتي تحت مسمى قيامة عثمان فيما يمهد الجزء الخامس لقيام الدولة العثمانية بشكل كبير على يد عثمان ابن أرطغرل والتي سيتجه نحو تأسيسها خلال احداث الجزء السادس قيامة عثمان، وتعرض أحداث قيامة أرطغرل 142 النارية الجزء الخامس غداً الأربعاء على قناة تي أر تي 1 التركية كما يعرض أحداث قيامة أرطغرل 142 النارية الجزء الخامس موقع النور مترجمة الى اللغة العربية.

أحداث قيامة أرطغرل 142 النارية الجزء الخامس



تدور أحداث قيامة أرطغرل الجزء الخامس حول الصراع التركي ضد المغول والصلبين الذين حاولوا إحتلال سوغوت التي تقع تحت حكم أرطغرل فيما نجح الأخير في صدهم بإستخدام ذكائه وقوة سيفه وسيف محاربي قبيلة الكاي التي يرؤسها، لاسيما وأنه إستطاع أن يحارب المغول باستخدام دراغوس وقائد القلعة البيزنطية أورانوس.